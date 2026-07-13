Caen cuatro por fuga de reos en penal de Sonora

Autoridades ministeriales y de seguridad en Sonora confirmaron la captura de cuatro personas presuntamente relacionadas con la fuga de tres reos de alta peligrosidad, que escaparon del Centro de Reinserción Social (Cereso) Dos de Hermosillo, y revelaron que entre ellas se encuentran mandos del Sistema Estatal Penitenciario y un integrante del personal operativo.

En tanto, los tres hombres que escaparon durante la madrugada del sábado ya cuentan con órdenes de reaprehensión y son buscados mediante operativos en Sonora y otras entidades del país e incluso a través de alertas migratorias en el extranjero.

Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal General de Justicia en Sonora, confirmó la detención de cuatro personas por su presunta responsabilidad al no impedir la fuga.

De acuerdo con las primeras investigaciones, uno de los detenidos pertenece al personal operativo del penal y los otros tres desempeñaban funciones de mando dentro del Sistema Estatal Penitenciario.

El fiscal informó que desde las primeras horas del sábado se obtuvieron las órdenes de reaprehensión contra los tres fugitivos, lo que permitió ampliar el radio de búsqueda. “Ya contamos con las órdenes de reaprehensión desde el mismo día de ayer, a primera hora, otorgadas por los jueces correspondientes, lo que nos permite hacer todas las alertas, tanto estatales como internacionales, incluso hacia los Estados Unidos”, señaló.

Braulio Martínez Navarrete, secretario de Seguridad Pública del Estado, informó que el reporte de la evasión fue recibido alrededor de las 3:15 de la madrugada, lo que obligó a activar de inmediato el protocolo interno del penal y el Código Rojo, con la participación coordinada de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Tras un pase de lista extraordinario se confirmó la ausencia de Francisco Manuel Romero Carranza, Paul Alexis Téllez Holguín y Omar Milán Tena, también identificado como Omar Millán Tena, por lo que se desplegó un operativo permanente de búsqueda.

Las imágenes de una escalera difundidas en redes sociales, y que presuntamente habría sido utilizada para la evasión, forman parte de los indicios asegurados por la autoridad ministerial.

El secretario de Seguridad indicó que diversos elementos materiales fueron incorporados a la carpeta de investigación, aunque evitó precisar detalles para no comprometer las indagatorias.

Carlos Flores, comisario general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), reveló que de mayo a la fecha se han registrado cuatro agresiones contra trabajadores del Sistema Estatal Penitenciario.

Detalló que en tres de esos casos ya hay personas detenidas, mientras que en el homicidio más reciente, ocurrido el pasado sábado, las investigaciones presentan avances importantes, aunque la autoridad decidió reservar la información para no afectar el curso de las indagatorias.

En las últimas semanas también fueron asesinados dos custodios estatales y un exconvicto recién liberado, hechos que las autoridades han vinculado con la reconfiguración de grupos delictivos y las disputas que mantienen en distintas regiones de la entidad.

El pasado martes, durante la conferencia semanal de seguridad, el fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez advirtió que los recientes hechos violentos en Sonora responden a una reacción de grupos criminales ante las acciones emprendidas por las corporaciones de seguridad y las detenciones realizadas en meses recientes.