Avioneta se desploma junto a un río en NL; tripulación sobrevive

Una avioneta proveniente de Piedras Negras, Coahuila, se desplomó este lunes en Nuevo León, con saldo de tres personas lesionadas.

Los hechos se registraron cuando la aeronave tipo Cessna de la empresa Aerus, con matrícula XAEFD, aparentemente sufrió una falla mecánica y se precipitó a tierra.

Los heridos fueron identificados como Diego Elías Galván, Enrique Berra Mellado e Ingrid Valenzuela Martínez, piloto, copiloto y pasajera de la aeronave.

Los tres fueron trasladados con heridas leves al Doctor's Hospital East para recibir atención médica.

Cortesía PCNL

El director de Protección Civil del estado, Érik Cavazos Cavazos, precisó que el incidente ocurrió en el ejido Zacatecas, perteneciente al municipio de Apodaca.

“Aparatoso este tipo de accidente porque cae a un lado de un río, un arroyo”, comentó

Sin embargo, dijo que las tres personas sufrieron heridas leves, pero como parte del protocolo fueron trasladadas para su atención médica en dos ambulancias, una de Pesquería y otra del municipio de Apodaca.

La aeronave provenía de Piedras Negras, Coahuila, y tenía como destino la ciudad de Monterrey, por lo que el accidente ocurrió a pocos kilómetros de llegar al sitio previsto.

Hasta el momento se desconocen las causas del percance; sin embargo, “Aparatoso este tipo de accidente porque cae a un lado de un río, un arroyo”, comentó

El accidente fue atendido por Protección Civil de Nuevo León, en coordinación con Servicios Aéreos de la Secretaría de Administración, Protección Civil de Pesquería, CRUM, Mi Ambulancia, Cruz Roja y Fuerza Civil.