Abuelita muere al regresar a su trabajo tras cumplir la licencia médica

Una trabajadora administrativa de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) murió este lunes dentro del edificio central de la dependencia, en Pachuca, apenas unas horas después de reincorporarse a sus actividades laborales tras concluir una licencia médica.

El secretario de Educación en Hidalgo, Natividad Castrejón Valdez, informó que la empleada, identificada como Leonor y mayor de 60 años de edad, regresó ese mismo día a su centro de trabajo luego de haber permanecido ausente por motivos de salud. Indicó que llevaba cerca de una hora desempeñando sus funciones cuando comenzó a presentar un malestar.

De acuerdo con versiones de trabajadores, la mujer manifestó dificultades para respirar y solicitó alcohol antes de sufrir un colapso, por lo que de inmediato se pidió el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al inmueble y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar; sin embargo, confirmaron que la trabajadora ya no contaba con signos vitales.

La SEPH precisó que la empleada había concluido el periodo de incapacidad médica autorizado y expresó sus condolencias a sus familiares y compañeros. La causa oficial del fallecimiento será determinada por las autoridades correspondientes.

Abuelito muere en tienda departamental

Por otra parte, el sábado un abuelito perdió la vida luego de que se desvaneció en el estacionamiento de una tienda de mejoras para el hogar ubicada en Escobedo, Nuevo León.

El fallecimiento movilizó a cuerpos de auxilio y a autoridades ministeriales, quienes iniciaron las investigaciones para determinar las causas del deceso.

Los hechos ocurrieron en el establecimiento ubicado sobre la avenida Raúl Salinas Lozano, en su cruce con Mirasur, donde clientes y empleados fueron testigos de lo sucedido.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre de alrededor de 65 años se encontraba en un pequeño camellón, junto al área destinada para colocar los carritos de compras, cuando de manera repentina perdió el conocimiento y cayó al suelo.

Al percatarse de la situación, clientes de la tienda solicitaron apoyo al número de emergencias, mientras llegaban los servicios de auxilio, algunos trabajadores de la tienda intentaron brindarle asistencia.

Elementos de la Policía de Escobedo y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar; sin embargo, los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Las primeras observaciones realizadas por las autoridades indican que el cuerpo no presentaba lesiones visibles ni señales de violencia, por lo que de manera preliminar se presume que la muerte pudo estar relacionada con causas naturales.

Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado de manera oficial, durante las diligencias ninguna persona se presentó como familiar o conocida de la víctima.

De forma preliminar, las autoridades informaron que se trata de un hombre de entre 60 y 65 años de edad, quien vestía una playera blanca, pantalón color café y tenis café claro con suela negra al momento del incidente.

El área fue acordonada mientras agentes ministeriales y peritos realizaban el procesamiento de la escena y recababan los indicios necesarios para integrar la carpeta de investigación.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicarán los estudios correspondientes para establecer la causa del deceso e iniciar el proceso de identificación.