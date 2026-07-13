Colectivo localiza siete cuerpos en fosas clandestinas cerca del muro fronterizo

El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas localizó siete fosas clandestinas con siete cuerpos en un predio urbano del municipio de Miguel Alemán, al noreste del estado y cerca del muro fronterizo con Estados Unidos.

Fosas clandestinas ubicadas a 300 metros del muro fronterizo Foto: Especial

Se trata de la búsqueda número 94 de la organización, registrada como el hallazgo positivo número 30.

Fosas clandestinas ubicadas a 300 metros del muro fronterizo Foto: Especial

Edith González Treviño, presidenta del colectivo, detalló que el sitio, considerado un cementerio clandestino, se encuentra a 300 metros del muro fronterizo con Estados Unidos y colinda con la parte trasera del fraccionamiento Nuevo Santander.

Fosas clandestinas ubicadas a 300 metros del muro fronterizo Foto: Especial

De acuerdo con la activista, los cuerpos estaban a pocos centímetros de la superficie, por lo que con el paso del tiempo, las lluvias y otros factores, la tierra se fue desplazando hasta dejar expuestos los huesos.

Fosas clandestinas ubicadas a 300 metros del muro fronterizo Foto: Especial

González aseguró que todos los restos están completos y que algunos conservaban prendas y calzado.

Fosas clandestinas ubicadas a 300 metros del muro fronterizo Foto: Especial

La presidenta del colectivo manifestó su preocupación por que durante el procesamiento de la escena, se identificaron otros hundimientos, característicos de áreas donde pudieron haberse realizado más excavaciones.

Fosas clandestinas ubicadas a 300 metros del muro fronterizo Foto: Especial

Agregó que, en la medida de sus posibilidades y con el apoyo de las comisiones estatal y nacional de búsqueda, continúan localizando cadáveres, lo que evidencia la magnitud de la crisis de desapariciones que sigue vigente en la entidad.

Fosas clandestinas ubicadas a 300 metros del muro fronterizo Foto: Especial

De manera paralela la fiscalía estatal procedió a realizar los procesamientos forenses para el inicio de la carpeta de investigación.