Colectivo localiza siete cuerpos en fosas clandestinas cerca del muro fronterizo
El sitio considerado un cementerio clandestino se encuentra a 300 metros del muro fronterizo con EU y colinda con la parte trasera del fraccionamiento Nuevo Santander, en Tamaulipas
El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas localizó siete fosas clandestinas con siete cuerpos en un predio urbano del municipio de Miguel Alemán, al noreste del estado y cerca del muro fronterizo con Estados Unidos.
Se trata de la búsqueda número 94 de la organización, registrada como el hallazgo positivo número 30.
Edith González Treviño, presidenta del colectivo, detalló que el sitio, considerado un cementerio clandestino, se encuentra a 300 metros del muro fronterizo con Estados Unidos y colinda con la parte trasera del fraccionamiento Nuevo Santander.
De acuerdo con la activista, los cuerpos estaban a pocos centímetros de la superficie, por lo que con el paso del tiempo, las lluvias y otros factores, la tierra se fue desplazando hasta dejar expuestos los huesos.
González aseguró que todos los restos están completos y que algunos conservaban prendas y calzado.
La presidenta del colectivo manifestó su preocupación por que durante el procesamiento de la escena, se identificaron otros hundimientos, característicos de áreas donde pudieron haberse realizado más excavaciones.
Agregó que, en la medida de sus posibilidades y con el apoyo de las comisiones estatal y nacional de búsqueda, continúan localizando cadáveres, lo que evidencia la magnitud de la crisis de desapariciones que sigue vigente en la entidad.
De manera paralela la fiscalía estatal procedió a realizar los procesamientos forenses para el inicio de la carpeta de investigación.