Vinculan a proceso a "El 24", jefe de célula de "El Chapo Isidro"

Iván Raymundo “N”, alias “El 24”, señalado como presunto jefe de plaza de la facción del grupo criminal “El Chapo Isidro”, fue vinculado a proceso por su posible participación en delitos de posesión de cartuchos y de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas y privación ilegal de la libertad, entre otros.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que también fueron vinculados a proceso Jorge "N", alias “Coki”; Patricio "N", alias “Pato”, y Ezequiel "N", alias “Chequelia”, también presuntos integrantes de ese grupo.

Los vinculados a proceso fueron detenidos el pasado 15 de junio, durante un operativo realizado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), luego de una persecución en Mocorito, Sinaloa, sobre la carretera Pericos-Badiraguato.

Al momento de su detención, un grupo de 10 personas, entre ellas los vinculados a proceso, encabezados por “El 24”, estaban en posesión de cinco fusiles de asalto, un arma corta, 519 cartuchos útiles, 19 cargadores de diversos calibres, chalecos tácticos y una cubeta con ponchallantas.

Las investigaciones establecieron que “El 24” es el líder una célula del grupo “El Chapo Isidro”, como se conoce a Fausto Isidro Meza Flores, heredero de las actividades delictivas del Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva.

Durante la persecución del grupo delictivo, cuyos integrantes viajaban en dos autos, los sospechosos arrojaron artefactos ponchallantas para obstaculizar el paso de los elementos federales.

En la misma acción, se logró liberar a una persona que mantenían privada de la libertad, indicó la FGR.

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la FGR, aportó los datos de prueba necesarios para obtener vinculación a proceso en contra de estas cuatro personas.

Se les inició proceso por su posible participación en los delitos de posesión de cartuchos y de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y privación ilegal de la libertad; así como portación de armas de fuego de uso exclusivo.

El Juez Federal de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgó tres meses de plazo al Ministerio Público, para presentación de la investigación complementaria.