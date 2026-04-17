Candidatos al INE se comprometen al diálogo y al acuerdo democratico

Las entrevistas a los aspirantes a las tres vacantes del Instituto Nacional Electoral (INE) se hicieron públicas por el Comité Técnico de Evaluación, en el sitio de la Cámara de Diputados, hacia el cierre del jueves, cubriendo así con la obligación de difundirlas al concluir esa etapa.

En las comparecencias, los candidatos se presentaron como defensores de la democracia y ofrecieron que serían consejeros dispuestos al diálogo, en caso de ser designados.

Arturo Manuel Chávez López, director de Talleres Gráficos de México, se describió ante los evaluadores como un académico de la UNAM y un ciudadano que puede aportar una visión que actualmente necesita el INE.

"Respeto las otras posiciones, pero estoy convencido de que el Consejo General del INE es un espacio de política electoral y ahí necesitamos más demócratas y menos burócratas. Hay un espacio de deliberación política electoral en el sentido más genuino del término y por eso aspiro estar ahí", dijo quien fuera colaborador de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando fue alcaldesa y jefa de gobierno.

Al afirmar que el INE podría ser “más austero”, habló Chávez López de la viabilidad de realizar “una reingeniería institucional” para que “puedan ser eliminados” los puestos “que no son necesarios”; reducir “los privilegios de la alta burocracia y de las y de los propios consejeros”.

PRESUMEN LA ELECCIÓN JUDICIAL

Patricia Avendaño Durán, presidenta del instituto electoral de la CDMX, dijo haber dirigido durante ocho años consejos distritales, y destacó lo realizado en la elección de juzgadores del año pasado como parte de su carta de presentación.

“Creo que tengo mucho que aportar, muchas ideas de innovación; hemos llevado ya a cabo la primera elección de las personas integrantes del Poder Judicial, un proceso totalmente innovador que, si no hubiera sido por el conocimiento que tenemos en el órgano electoral, las personas que lo integramos, ese gran cúmulo de personas, me parece que los resultados no serían los satisfactorios que ahora son”, comentó la consejera capitalina.

El ex consejero de la CDMX Bernardo Valle Monroy, cercano al proceso de la construcción de la fallida reforma electoral presidencial, también habló de la importancia mejorar la boleta electoral en las subsecuentes elecciones judiciales.

“Creo que se puede facilitar mucho para que la ciudadanía pueda ejercer su voto de manera más sencilla y un tema muy importante son los cómputos distritales que me parece que habrá que valorar si se siguen haciendo los cómputos distritales en la sede distrital como se realizaron”, expuso el aspirante.

OFRECEN DELIBERACION Y ACUERDOS

Publio Rivera Rivas, con trayectoria en labores de respaldo parlamentario en el Congreso, cercano Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena, se refirió a la importancia de la construcción democrática de las mayorías, a través del diálogo, la justificación y la deliberación.

Alejandra Tello Mendoza de la Escuela Judicial y quien se auto adscribió con la acción afirmativa de discapacidad por vivir con lupus, planteó que una de sus mayores fortalezas es que suma la parte académica con la práctica. “Me parece que el perfil que requiere hoy el INE es un perfil capaz de equilibrar adecuadamente la ética de la responsabilidad con la ética de la convicción”.

Dijo que el árbitro requiere personas que comprendan “la complejidad de poder fomentar legitimidad y confianza en los procesos electorales. (…) Mi compromiso es con una apertura permanente al diálogo, a la construcción de acuerdos”.

DEJEMOS DE SOBRE REGULAR

Frente a la reiterada pregunta de los evaluadores sobre cómo aplicar la austeridad en el INE para reducir su presupuesto, destacó la respuesta de la exconsejera electoral de Nuevo León, Miriam Hinojosa Dieck, al explicar que ante la necesidad de preservar el voto se creó “una armazón enorme y pesada” para evitar un clientelismo electoral que, alertó, seguirá persistiendo mientras en México persista la pobreza y la desigualdad.

“Mientras no logremos combatir y erradicar esas situaciones, no habremos avanzado lo suficiente porque siempre estará la tentación del clientelismo electoral Tenemos que ir trabajando en el sentido contrario, ir liberando a nuestro sistema electoral de un corsé demasiado estrecho que le hemos puesto” y apostarle más a la educación cívica, reflexionó la aspirante que figuró en una de las quintetas de finalistas en 2023.

La rectora del Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación del Estado de Nuevo León ejemplificó el costo que la sobre regulación tiene en el sistema electoral con la compra de tiempo en radio y televisión. “Esta prohibición que existe para partidos políticos, para personas candidatas crea una zona gris extraordinariamente atractiva, por ejemplo, para el dinero ilícito”.

Señaló Miriam Hinojosa que la sobrerregulación que en algún momento jugó a favor, “empieza ya a tocar niveles en el que nos va a generar una contra ola y creo que tendremos que estar analizando con muchísimo cuidado cuáles de esas medidas podemos ir soltando, por supuesto, de forma paulatina de tal suerte que podamos abatir costos sin perder la confianza”.