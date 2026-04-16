Monreal reconoce a rector de la UAGro en San Lázaro durante jornada “Diputado por un Día”

En la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, hizo un reconocimiento público al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña, durante su participación en el programa “Diputado por un Día”, realizado en el recinto de San Lázaro.

El encuentro se llevó a cabo como parte de este ejercicio de vinculación institucional, en el que perfiles académicos y públicos se acercan a la dinámica legislativa mediante actividades simbólicas dentro del recinto parlamentario.

Saldaña acudió acompañado de Esthela Damián, en una jornada que reunió a diversos invitados en la sede legislativa.

Durante su intervención, Monreal destacó el trabajo del rector al frente de la UAGro, a quien calificó como “un gran rector” y como uno de los perfiles que más destacan en Guerrero, subrayando su cercanía con la comunidad universitaria.

El legislador también hizo énfasis en el papel de las universidades públicas en la formación de cuadros y en su vinculación con la sociedad, al referirse a la trayectoria académica de Saldaña.

Por su parte, el rector reconoció la apertura del recinto legislativo y definió a Monreal como un “constructor de acuerdos” y “arquitecto de puentes”, al destacar su capacidad para generar consensos en el ámbito político.

La participación del rector en este tipo de espacios se da en un contexto en el que perfiles del ámbito académico han comenzado a tener mayor presencia en escenarios de carácter nacional.

En ese sentido, el encuentro en San Lázaro ocurre en la antesala del proceso electoral que derivará en la renovación de la gubernatura en Guerrero, donde diversos actores comienzan a tener visibilidad en distintos ámbitos públicos.

Al evento también acudió Esthela Damián, consejera jurídica de presidencia lo que según legisladores da oportunidad de visualizar diversos perfiles en un mismo espacio.