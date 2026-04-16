Filtración del examen debe probarse: magistrada Valle

Cuestionada sobre las versiones de que hubo filtración del examen a los aspirantes a las consejerías electorales del INE, afines al oficialismo, la magistrada Claudia Valle Aguilasocho de la Sala Superior del TEPJF afirmó que “se necesitan pruebas, no solamente una expresión de que algo ocurrió”.

La juez del Tribunal Electoral comenzó respondiendo que había que analizar el asunto “desde el plano del conflicto en el derecho”.

Valle Aguilasocho acudió este jueves a la Cámara de Diputados para participar en la segunda edición del Parlamento Juvenil que organiza el jefe de la bancada de Morena, Ricardo Monreal.

Al ser interrogada por los representantes de los medios sobre el proceso de selección ahora en marcha para las tres vacantes del INE, la magistrada electoral expuso:

“En los hechos y en los expedientes siempre (se necesita) la prueba, el derecho a probar y a demostrar el derecho violado, la irregularidad, son necesarias las evidencias concretas.

“Entonces, de frente a cualquiera de estas cuestiones o preocupaciones, que desde luego hay que atender, deberá verificar el propio mecanismo que se da de certeza y de validez de esta fase y del completo del proceso”, sostuvo la integrante de la Sala Superior.

Comentó que, en la renovación de los integrantes del INE, dicha Sala del TEPJF es la competente para revisar las impugnaciones. “Sólo les diré que cada fase tiene elementos de validez necesarios”, enfatizó.

Le preguntaron también su opinión sobre el hecho de que algunos de los finalistas son cercanos a la actual consejera presidenta del INE Guadalupe Taddei.

“Por la función que desempeño yo, que soy magistrada electoral, no podría dar una opinión de un tema que involucra un proceso de elección”, respondió.

Dijo que por la importancia del propósito que tienen los consejeros del INE, “el objetivo es que lleguen las personas más idóneas. En eso todos coincidimos”.

Interrogada sobre el hecho de que la ex presidenta del Tribunal Electoral, María del Carmen Alanís haya quedado fuera, se limitó a comentar:

“Las capacidades, habilidades y experiencias en lo electoral, siempre son valiosas. Haber integrado la Sala Superior del Tribunal Electoral, estamos hablando de una persona experta, sí sin duda”.

Y respecto al puntaje de los exámenes, que en el caso de Alanís fue de 79 puntos y de otros perfiles sin experiencia electoral de 99 -motivo por el que se habla de presuntas filtraciones-, la magistrada Valle justificó así:

“Les debo decir algo que no es popular, pero que es real: los exámenes para integrar los organismos públicos electorales no son sólo de la ley electoral; es de todos los conocimientos necesarios de organización de elecciones; implicar cartografía electoral, implica estadística, implica conocimiento inclusive de otras ramas del derecho. Los perfiles de los institutos electorales, nacionales y estatales, deben de ser idóneos para las funciones que van a desarrollar”.