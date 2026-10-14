Beneficiarán a contribuyentes “machuchones” con regularización fiscal

Con el argumento de facilitar el pago de adeudos fiscales, Morena impulsó en la Cámara de Diputados una reserva para eliminar el límite de 300 millones de pesos a los créditos fiscales que pueden acogerse a un programa de regularización, una modificación que abrió un choque con la oposición, que acusó al gobierno de beneficiar a “contribuyentes machuchones” y grandes empresarios morosos.

Se trata de una reforma al artículo 21º transitorio de la Ley de ingresos de la Federación, con la finalidad de ampliar el alcance del Programa de Regularización Fiscal para 2027, “para que sea aplicable a la totalidad de los contribuyentes que tengan adeudos fiscales, por lo que se elimina el mínimo, el límite máximo de ingresos anuales de 300 millones de pesos anuales”.

Al presentar la modificación y subirla al Pleno, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, justificó que no se trata de una condonación de impuestos, sino de ampliar un mecanismo de regularización fiscal que ya existía y que, durante su aplicación, permitió al Servicio de Administración Tributaria (SAT) recuperar seis mil 500 millones de pesos y beneficiar a cerca de 40 mil contribuyentes.

El límite de 300 millones de pesos, precisó, se refiere a los accesorios de los créditos fiscales, como multas y recargos, y no al impuesto principal. Aseguró que para acceder al beneficio los contribuyentes deberán pagar los impuestos correspondientes, detalló.

Dijo que la medida se decidió luego la reunión que sostuvo el martes la presidenta Claudia Sheinbaum con representantes del sector empresarial.

Esa reserva fue motivada por la reunión de ayer de la presidenta Sheinbaum con un grupo de empresarios del CCE”, explicó.

Desde tribuna, el coordinador del PAN, Elías Lixa, cuestionó el alcance de la reserva y pidió precisar cuántos contribuyentes podrían beneficiarse.

Monreal respondió que el universo potencial sería de entre tres y cuatro millones de contribuyentes, de los cuales entre 200 mil y 300 mil serían personas morales, dijo.

En el caso de los grandes contribuyentes, estimó que “serían entre 15 mil y 16 mil”.

Ante ello, Federico Döring, también del PAN, señaló que con la propuesta Morena pretende abrir la puerta a beneficios fiscales sin un límite claro y sostuvo que la redacción de la reserva no se limita a multas y recargos, sino que alcanza créditos fiscales.

Advirtió que la medida podría contradecir el artículo 28 constitucional, que prohíbe las condonaciones de impuestos en los términos establecidos por la Constitución.

“El texto no habla de multas y recargos. Este es un texto machuchón para créditos fiscales de más de 300 millones de pesos (…9 es un borrón y cuenta nueva inconstitucional (…) Ah, pero cuando uno es un empresario incómodo, crítico del gobierno, hay que echarle todo el SAT porque no le van a condonar ni un centavo”, dijo al acusar al oficialismo de mantener un doble discurso frente a empresarios críticos del gobierno y aquellos que, afirmó, tienen cercanía con el régimen.

En respuesta, Monreal pidió que el debate no derivara en ataques personales y defendió la continuidad del programa, al señalar que fue incorporado a la legislación en 2025 y que, hasta ahora, no había sido impugnado ante la Suprema Corte.

“No se debe confundir la condonación de impuestos con los estímulos fiscales”, insistió. Sostuvo que el mecanismo busca reducir las cargas adicionales que representan multas y recargos para quienes mantienen adeudos con el fisco.

Refirió que el programa “ha sido muy exitoso, y ha beneficiado a muchos contribuyentes (…) Y en dos años, nadie ha impugnado este programa, ni ha sido calificado como inconstitucional, Ni en la Corte, ni en ninguna parte de los órganos jurisdiccionales”, remachó.

Tras la confrontación, Elías Lixa y Federico Döring se acercaron a Monreal en el Salón de Plenos, para intercambiar puntos de vista sobre la reserva; minutos después, su compañero de bancada, Héctor Saúl Téllez declinó subir a tribuna para fijar su postura en contra.

Luego del desahogo de los posicionamientos, la reserva presentada por Monreal fue aprobada, en espera de su aval, en la votación en lo particular, de la Ley de Ingresos de la Federación, que ya fue aprobada en lo general.