Bolaños-Cacho reconoce al Gabinete de Seguridad por captura de “El Cromo”

Raúl Bolaños-Cacho, presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, reconoció al Gabinete de Seguridad Federal tras la captura de Iván “N”, alias “El Cromo”, presunto líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación que opera principalmente en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Un reconocimiento al secretario de Marina, al secretario de la Defensa, por la detención ocurrida el día de hoy de este líder que estaba causando violencia, desde hace varios años, en el Istmo de Tehuantepec”, afirmó el legislador por el Partido Verde.

Bolaños-Cacho se pronunció por que la justicia alcance a todos “y sin contemplaciones”, al referir que, presuntamente, “El Cromo” tenía una relación cercana con el presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, alias “El Ketu”, señalado por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.

La detención del edil “nos habla de que hay una estrategia de seguridad de cero impunidad”.

Ahora ya se detuvo a la cabeza de este cártel y yo hago votos, y confío plenamente en el Gabinete de Seguridad, de que continúen las detenciones; sean de quien sean, porque Oaxaca no puede permitir que la inseguridad invada un estado que siempre ha tenido paz”, remarcó Bolaños-Cacho.

En entrevista, mientras se discute en el pleno de San Lázaro la reforma a la Ley de Ingresos de la Federación 2027, el diputado hizo votos por que la Federación “mantenga la colaboración” con el gobierno de Oaxaca “para frenar toda la violencia que trató de llegar a Oaxaca”, dijo.

Quienes vivimos y crecimos en Oaxaca, crecimos en un estado en el que la paz reinaba y por eso celebramos este tipo de acciones”, concluyó.

“El Cromo” fue detenido en Guadalajara, Jalisco, tras labores coordinadas de la Unidad de Inteligencia Naval, de la Marina, y el Centro Nacional de Inteligencia. La célula delictiva de Los Cromos está relacionada con homicidios, extorsión, cobro de piso, secuestro y tráfico de armas. Por la captura de Iván “N” se ofrecía una recompensa de dos millones de pesos.