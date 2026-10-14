Jesús Sesma propone eliminar plásticos de un solo uso en envíos de plataformas digitales

Jesús Sesma Suárez, dirigente del Partido Verde en la Ciudad de México, propone regular el uso de los empaques utilizados por las plataformas de comercio electrónico para reducir el uso de plásticos de un solo uso.

La propuesta surge luego de que el incremento de las compras en línea haya generado un aumento considerable de materias de relleno, envolturas y empaques desechables, los cuales terminan convirtiéndose en rediudos que afectan al medio ambiente.

“El reto no es dejar de comprar por internet, sino hacerlo de una manera más responsable con el medio ambiente. Debemos reducir la basura que generamos desde el origen y avanzar hacia un modelo de consumo más sostenible”, mencionó el líder ecologista.

Advirtió que el problema representa una importante carga para la Ciudad de México, pues el 65 por ciento de los plásticos recolectados en la capital son materiales de baja densidad, mientras que 35 por ciento de la basura corresponde a empaques.

El dirigente del Partido Verde sostuvo que es necesario que las plataformas de comercio electrónico asuman su responsabilidad.

“No podemos permitir que cada compra por internet termine generando una montaña de basura” subrayó

Además, reiteró su compromiso de continuar promoviendo medidas que fomenten un consumo más responsable y contribuyan a construir una Ciudad de México con menos residuos de plásticos y basura.