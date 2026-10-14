Gobernador Durazo avanza con la modernización del Estadio de Los Mayos; inauguración será el 30 de octubre  derechos.

La remodelación integral del Estadio de Beisbol Manuel “Ciclón” Echeverría, casa de los Mayos de Navojoa, se encuentra en sus etapas finales, aseguró el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.

Con una inversión de 200 millones de pesos, el histórico inmueble abrirá nuevamente sus puertas el próximo 30 de octubre para albergar el primer juego del equipo local en instalaciones completamente renovadas, detalló el mandatario estatal.

La entrega del inmueble estaba programada originalmente para antes del arranque de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP). No obstante, el paso del huracán "Polo" y las intensas lluvias caídas en la región del sur de Sonora obligaron a ajustar el cronograma de trabajo.

A la par del apoyo brindado a las comunidades afectadas por la contingencia meteorológica, la administración estatal reanudó las obras para finalizar los detalles pendientes.

Previo a la ceremonia inaugural, el Gobernador Alfonso Durazo detalló que se realizarán dos encuentros de prueba a manera de ensayo general. Esta medida busca verificar que la totalidad de las instalaciones operen en óptimas condiciones antes de recibir de forma masiva a la afición sonorense.

Vamos a hacer dos juegos, una especie de ensayo para garantizar que absolutamente todo funciona en el estadio, y lo vamos a entregar de manera definitiva totalmente concluido el día 30 de octubre, fecha en la que estamos contemplando su inauguración con el primer juego de Los Mayos en el estadio totalmente renovado”, manifestó.

Entre las mejoras técnicas y de infraestructura aplicadas al inmueble destacan la instalación de césped sintético de última generación, el reemplazo completo de las butacas, el reforzamiento de la estructura principal y la implementación de un nuevo sistema de drenaje pluvial diseñado para prevenir encharcamientos durante la época de lluvias.

Edificado hace 56 años, el Manuel “Ciclón” Echeverría figuraba como uno de los recintos más antiguos del circuito invernal de beisbol y el único que no había sido sujeto a una modernización de esta magnitud.

Durazo Montaño enfatizó que la rehabilitación de este espacio trasciende el ámbito estrictamente deportivo, pues representa un motor clave para dinamizar el comercio local y activar la economía en la región de la Perla del Mayo.

Alfonso Durazo, Gobernador de Sonora Especial

Asimismo, el gobernador subrayó que la obra cumple el compromiso de rescatar recintos icónicos que otorgan identidad y cohesión social a las familias de la entidad, ofreciéndoles espacios modernos, funcionales y seguros para la práctica y el disfrute del beisbol profesional.