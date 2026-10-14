INE batea queja de Morena: no frenará dichos de la oposición sobre supuestos nexos con el narco

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE negó por unanimidad la tutela preventiva solicitada por Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, representante de Morena ante el Consejo General, para impedir que representantes de partidos opositores vinculen a ese partido o a sus integrantes con el crimen organizado.

El morenista denunció por presunta calumnia a Marco Antonio Baños Martínez, representante suplente de Somos México, por expresiones realizadas durante la sesión del 29 de septiembre, en la que aludió a la representación del crimen organizado, así como por su difusión en redes sociales y medios de comunicación.

La Comisión determinó que la medida preventiva era improcedente porque se refería a hechos futuros y de realización incierta. La solicitud buscaba que los denunciados se abstuvieran de realizar ese tipo de señalamientos.

El proyecto también precisó que otras peticiones relacionadas con la investigación y el retiro de publicaciones fueron desechadas por no aportar circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitieran atribuir su difusión a los denunciados. La decisión se aprobó sin discusión ni explicación de votos.