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INE batea queja de Morena: no frenará dichos de la oposición sobre supuestos nexos con el narco

En sesión, y por unanimidad, los consejeros integrantes de la comisión de Quejas y Denuncias del INE negaron la tutela preventiva solicitada por Guillermo Rafael Santiago Rodríguez

Por: Aurora Zepeda

El recurso fue promovido por el representante del partido guinda ante el Consejo General, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez.
El recurso fue promovido por el representante del partido guinda ante el Consejo General, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez.Especial

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE negó por unanimidad la tutela preventiva solicitada por Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, representante de Morena ante el Consejo General, para impedir que representantes de partidos opositores vinculen a ese partido o a sus integrantes con el crimen organizado.

El morenista denunció por presunta calumnia a Marco Antonio Baños Martínez, representante suplente de Somos México, por expresiones realizadas durante la sesión del 29 de septiembre, en la que aludió a la representación del crimen organizado, así como por su difusión en redes sociales y medios de comunicación.

La Comisión determinó que la medida preventiva era improcedente porque se refería a hechos futuros y de realización incierta. La solicitud buscaba que los denunciados se abstuvieran de realizar ese tipo de señalamientos.

El proyecto también precisó que otras peticiones relacionadas con la investigación y el retiro de publicaciones fueron desechadas por no aportar circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitieran atribuir su difusión a los denunciados. La decisión se aprobó sin discusión ni explicación de votos.

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