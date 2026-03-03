Senado recibe iniciativa para reducir “pensiones millonarias”

El Senado recibió esta noche la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar el artículo 127 de la Constitución en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas del Gobierno federal.

Así lo informó la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, quien señaló que ningún exfuncionario o extrabajador de gobierno tendrá una pensión superior a los 70 mil pesos mensuales, es decir la mitad de lo que gana actualmente la presidenta de la República.

Estas “pensiones de privilegios” están asociadas con ex trabajadores de Pemex, de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como de instituciones como Banco de México (BM), Nacional Financiera (Nafin), el Banco Nacional de Comercio Exterior y Banobras.

Castillo Juárez remitió la iniciativa para la elaboración del dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, para que luego sea llevada al Pleno del Senado.

La iniciativa va en contra de las pensiones de ex funcionarios de altos mandos, pues algunos de ellos reciben de pensión hasta 1 millón de pesos al mes.

Entre los casos más notorios de pensiones millonarias destacan las de 9 mil 457 extrabajadores de LyFC que reciben una pensión de 100 mil a un millón de pesos.

En Pemex, por ejemplo, 544 personas tienen pensiones que ascienden a mil 827 millones de pesos anuales o en CFE, 2 mil 199 personas reciben montos de 4 mil 496 millones de pesos anuales. En Nafin nueve personas reciben una pensión de 16 millones de pesos anuales.

JCS