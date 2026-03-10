Sheinbaum descarta llamado a PT y Verde por Reforma Electoral; ‘Que cada quien decida’

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no solicitará nuevamente el respaldo de los partidos aliados para aprobar la reforma electoral impulsada por su gobierno, la cual será analizada esta semana en la Cámara de Diputados.

La mandataria respondió así a las declaraciones del coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, quien advirtió que la iniciativa podría enfrentar dificultades para avanzar debido a la falta de apoyo del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México.

Ante este escenario, Sheinbaum dejó claro que no realizará un nuevo llamado político para sumar respaldos.

No, cada quien que decida, yo como les dije, yo cumplo con la gente, más del 80 por ciento está de acuerdo que los diputados de representación proporcional sean elegidos por la gente, la gran mayoría del pueblo de México está de acuerdo con la propuesta que envié, yo cumplí, depende de los diputados de cómo van a ejercer su voto”, sostuvo.

La iniciativa presentada por el Ejecutivo propone modificar el sistema de representación legislativa y reducir el financiamiento público a los partidos políticos, cambios que forman parte de la agenda de reforma político-electoral del actual gobierno.

Durante su declaración, la presidenta reiteró que la responsabilidad del Ejecutivo fue presentar la propuesta, mientras que la decisión final corresponde al Poder Legislativo.

Que cada quien decida. Yo cumplo con enviar la propuesta y con responder a lo que la gente está planteando”, afirmó.

La discusión de la reforma electoral se prevé en los próximos días dentro del proceso legislativo que se desarrolla en la Cámara de Diputados, donde se definirá si la iniciativa logra avanzar o si enfrenta bloqueos políticos.

La presidenta Claudia Sheinbaum destaca el respaldo ciudadano.

Sheinbaum destaca respaldo ciudadano

La presidenta argumentó que existe un amplio apoyo social a los principales puntos de la reforma, particularmente en lo relacionado con el sistema de representación proporcional.

Según explicó, encuestas recientes señalan que más del 80 por ciento de la población respalda que los diputados de representación proporcional sean elegidos directamente por la ciudadanía.

Asimismo, indicó que un nivel similar de aprobación se observa respecto a la reducción de los recursos públicos destinados tanto a los partidos políticos como a la organización de procesos electorales.

Yo ya cumplí con enviar la propuesta. Ahora depende de los diputados cómo van a ejercer su voto”, puntualizó.

Un día antes, Ricardo Monreal reconoció que la iniciativa enfrenta dificultades para avanzar, debido a que no cuenta con el respaldo garantizado de todos los partidos aliados de la coalición gobernante.

En particular, el legislador señaló que el PT y el PVEM aún no han confirmado su apoyo, lo que podría complicar la aprobación de los cambios planteados en el sistema político-electoral.

La reforma electoral propuesta por el gobierno federal busca introducir ajustes en la forma en que se integran las cámaras legislativas y revisar el esquema de financiamiento público de los partidos, uno de los temas más debatidos dentro del sistema democrático mexicano.

