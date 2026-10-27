Ariadna Montiel denunciará a Maru Campos por daño moral, calumnias y violencia política de género

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, anunció la presentación de demandas legales contra la gobernadora panista Maru Campos Galván, luego de que la mandataria la acusara de presuntos vínculos con el narcotráfico sin presentar pruebas.

Montiel Reyes cuestionó el actuar institucional de la mandataria de Chihuahua.

“Se le olvida que es gobernadora del estado de Chihuahua. Y por ello presentaremos denuncias de carácter electoral acompañando a nuestro coordinador Cruz Pérez Cuéllar. Y por otro lado, presentaremos una denuncia por daño moral y por calumnias, por violencia política de género y una serie de elementos adicionales”.

El origen de la disputa

La reacción jurídica de Montiel se da después de las acusaciones de Campos Galván, quien señaló a la dirigente de Morena de mantener presuntos nexos con la delincuencia organizada que opera en la región de la Sierra Tarahumara.

Dichos señalamientos se revelaron tras confirmarse una ríspida reunión privada en Ciudad Juárez entre la mandataria estatal y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en la cual ambas llegaron a levantarse la voz.

La semana pasada, en su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum confirmó que durante dicho encuentro le reclamó a la gobernadora por calificar a la administración federal como “un gobierno de la muerte” y por imputar delitos al aire en contra de Montiel Reyes:

“Ella piensa que tiene nexos con el narco Ariadna. Hasta ahora no ha presentado pruebas. Ariadna es una mujer honesta; si alguien tiene pruebas contra cualquiera, no es un dicho, es una denuncia con pruebas”, dijo la titular del Ejecutivo federal.