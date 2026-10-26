Montiel acusa a Maru Campos de usar la Fiscalía de Chihuahua con fines políticos

Durante una gira de trabajo por el noroeste del país, la dirigente nacional de Morena, Ariatna Montiel Reyes, acusó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, de mantener bajo su control directo a la Fiscalía General del Estado e instrumentar una campaña política en contra del movimiento oficialista.

En conferencia de prensa ofrecida en La Paz, la líder partidista sostuvo que la fiscalía chihuahuense carece de autonomía real al depender del Ejecutivo estatal, situación que se evidenció con la reciente designación del nuevo titular de la institución, quien previamente se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública en la entidad.

Cuestiona nombramiento y proyecto de la Torre Centinela

Montiel argumentó que la designación efectuada por la mandataria estatal genera dudas sobre la imparcialidad del órgano procurador de justicia, al recordar que el nuevo fiscal fue el encargado de coordinar la infraestructura de la Torre Centinela.

Al respecto, la dirigencia de Morena enfatizó que dicho proyecto de seguridad pública cuenta, según declaraciones atribuidas al propio exsecretario, con espacios asignados a corporaciones internacionales y agencias extranjeras.

"Nosotros venimos afirmando que ella tiene responsabilidad (...) Es un tema que no vamos a dejar pasar y tomaremos acciones en el asunto. Esperen, seguro pasan más cosas", advirtió la dirigente partidista al señalar que emprenderán las rutas legales correspondientes.

Niega reunión y califica versiones como "distracción" de la derecha

En ese contexto, Ariadna Montiel rechazó de manera categórica las versiones periodísticas difundidas por el columnista Héctor de Mauleón sobre un supuesto encuentro sostenido en 2024 con Aureliano Guzmán Loera, afirmando que se trata de una estrategia de distracción orquestada por la gobernadora de Chihuahua y sectores de la derecha para descalificar al partido.

"Rechazamos tajantemente que hayamos tenido, ni tendremos, alguna relación con personas del crimen organizado. En lo absoluto. Por el contrario, nos hemos dedicado a trabajar por la gente, a ver por los más pobres de este país", concluyó la presidenta de Morena.