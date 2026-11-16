El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Sonora aprobó solicitar una auditoría integral a los recursos públicos ejercidos por el organismo entre 2011 y 2026, a petición del PAN, PRD y el PRI que han denunciado la existencia de un cártel electoral ligado a la sonorense Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del INE que renunció por un escándalo de corrupción.

El acuerdo fue aprobado durante la sesión ordinaria del 13 de noviembre, en atención a una solicitud presentada y firmada por Víctor Manuel Ramírez Aguilar, representante del PAN ante el IEE Sonora, quien pidió una investigación profunda de los esquemas de contratación y licitación de las principales partidas presupuestales durante los últimos quince años.

Con esta determinación, el Consejo General acordó solicitar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización (ISAF) y el Órgano Interno de Control (OIC), para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen una auditoría integral a los recursos ejercidos por el Instituto.

La petición del PAN surgió ante las denuncias públicas de presuntas irregularidades en el INE y los cuestionamientos sobre la relación política y familiar entre la exconsejera presidenta de ese organismo, Guadalupe Taddei, y personajes vinculados a Morena, situación que, de acuerdo con el partido, ha generado desconfianza sobre el manejo financiero y operativo de las autoridades electorales.

A estos señalamientos se suman las denuncias de partidos de oposición sobre la presunta existencia de una red de relaciones laborales, familiares y políticas entre funcionarios del INE, el IEE Sonora y el Tribunal Estatal Electoral, identificada públicamente por sus denunciantes como el Cártel Electoral de Sonora, cuya posible influencia en las instituciones electorales ha sido motivo de cuestionamientos rumbo a las elecciones de 2027.

“La desconfianza no la inventó el PAN. Viene del escándalo de corrupción en el INE y de la relación Taddei-Morena que todos conocen. Si el OPLE de Sonora no tiene nada que ocultar, que se audite todo desde 2011. Eso es lo que logramos hoy”, expresó Víctor Manuel Ramírez Aguilar al referirse al acuerdo aprobado.

El representante panista sostuvo que la solicitud busca dar certeza sobre el ejercicio de los recursos públicos y despejar las dudas que existen sobre la actuación del organismo electoral, por lo que consideró indispensable una revisión exhaustiva y externa de sus operaciones.

Guadalupe Taddei Zavala fue consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Sonora de 2014 a 2021.

Además de solicitar las auditorías, el Consejo General estableció el compromiso de realizar un análisis integral de su normatividad administrativa interna, con el propósito de identificar mejoras en los procesos de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios.

El PAN Sonora reiteró que la revisión debe permitir esclarecer cualquier duda sobre el manejo de los recursos públicos del Instituto. Si se detectan irregularidades, deberán investigarse y sancionarse conforme a la ley; si no las hay, los resultados deberán demostrarlo con documentos y brindar certeza a los sonorenses de cara al proceso electoral de 2027.

En este contexto, el PAN Sonora reiteró que, junto con los partidos políticos que integran la Mesa de la Unidad por la Democracia, continuará dando seguimiento a los señalamientos sobre el llamado Cártel Electoral de Sonora, impulsando acciones conjuntas para exigir transparencia, imparcialidad y rendición de cuentas a las autoridades electorales, con el objetivo de garantizar condiciones de certeza y legalidad rumbo al proceso electoral de 2027.