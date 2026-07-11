Andrés Mijes respalda agenda animalista en Nuevo León

Organizaciones de la sociedad civil y defensores de la fauna urbana buscan incidir en la agenda pública de la entidad. Representantes de colectivos de los municipios de Monterrey, Apodaca, Hidalgo y Escobedo sostuvieron un diálogo con el objetivo de establecer compromisos para el cuidado de mascotas y especies diversas.

Los activistas denunciaron que las políticas dirigidas a la protección de los animales se han mantenido rezagadas por parte del Estado. Ante esta situación, argumentaron que Escobedo se ha consolidado como un referente nacional en la materia, por lo que propusieron formalmente que sus esquemas de atención sean tomados como base y replicados en todo Nuevo León.

Al respecto, Andrés Mijes coincidió en que la protección animal no es un tema menor, sino una estrategia que fortalece el tejido social y fomenta comunidades más responsables y solidarias. Detalló que esta visión de la 4T Norteña empata con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum de promover el respeto por todas las formas de vida.

Mijes sumó la propuesta a los compromisos de la 4T Norteña en consonancia con el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum. Especial

Durante las mesas de trabajo, tanto ciudadanos como especialistas coincidieron en que una renovación de la política estatal en la materia debe fundamentarse en herramientas preventivas y de respuesta rápida. Para ello, destacaron la necesidad de priorizar los siguientes rubros:

Campañas masivas y permanentes de esterilización gratuita .

. Fortalecimiento de los programas de adopción responsable para disminuir el abandono.

para disminuir el abandono. Proyectos de educación ciudadana enfocados en el respeto a los seres sintientes

El encuentro se desarrolló dentro de las actividades de Andrés Mijes rumbo a la Coordinación de la Defensa Estatal de la Transformación y la Soberanía Nacional, un proceso enfocado en recopilar las demandas de los sectores sociales para estructurar plataformas de desarrollo en la entidad.