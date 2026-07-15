Marina del Pilar niega traición a la patria; acusa a Bonilla de tenderle trampa con audios filtrados

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, rechazó categóricamente las acusaciones de traición a la patria tras la difusión de una serie de audios filtrados. Durante una conferencia de prensa, la mandataria estatal aclaró que la grabación fue manipulada y señaló directamente a su antecesor, el exgobernador Jaime Bonilla, de haber orquestado una trampa política.

“Quiero decirlo con absoluta firmeza: jamás he traicionado ni traicionaría a nuestra patria. Nunca he entregado ni entregaría información que comprometa la seguridad nacional”, puntualizó la gobernadora.

El contexto de los audios: La visa y la trampa en Tijuana

De acuerdo con la explicación de la mandataria, la conversación filtrada a medios de comunicación sí ocurrió, pero ha sido sacada de contexto. El encuentro tuvo lugar el 15 de diciembre de 2025 en la ciudad de Tijuana, y fue concertado bajo la premisa de solucionar una situación pública relacionada con su visa estadunidense.

Marina del Pilar explicó que la reunión se gestó luego de que decidió limar asperezas con Jaime Bonilla, confiando en su buena fe y fue el propio exmandatario quien le ofreció reunirse con supuestos funcionarios de Estados Unidos para abordar el tema de su visa.

Durante la cita, los individuos se hicieron pasar por agentes y le mencionaron procedimientos judiciales en el extranjero para provocar sus reacciones y grabarlas.

“Les hice algunas preguntas al respecto y al notar lo extraño de las circunstancias y los referí con mi abogado. Nunca lo buscaron, nunca presentaron ningún documento y nunca se concretó ninguna reunión”, detalló.

"No tengo acceso a información de seguridad nacional"

La gobernadora subrayó que su cargo no le otorga acceso a información de seguridad nacional, por lo que resulta imposible que haya entregado datos confidenciales a autoridades extranjeras.

Aseguró que los audios fueron alterados mediante técnicas de edición (cortando y pegando fragmentos) para construir una narrativa de descrédito en su contra, impulsada por motivos electorales y políticos.

“Nada de lo expresado implicó subordinación, entrega de información reservada o afectación alguna a los intereses de nuestro país. Mi lealtad a México y al pueblo de Baja California está por encima de cualquier circunstancia”, enfatizó.

Prioridad, bienestar de Baja California

La mandataria estatal dijo que seguramente seguirán apareciendo más fragmentos de los audios manipulados de la conversación, pero sostuvo y reiteró que nunca traicionará a México ni a la patria.

“Que les quede muy claro a quienes orquestaron esta bajeza y quienes pretenden lucrar con ella: Nunca traicionaré a México, nunca traicionaré a la patria, jamás lo haría y jamás lo haré. Mi lealtad al pueblo de Baja California y a nuestra nación es absoluta e inquebrantable”, dijo.

Sostuvo que no permitirá que una venganza personal o política en su contra la distraiga de su responsabilidad como gobernadora de Baja California.

“Mi prioridad seguirá siendo gobernar, atender a las familias, fortalecer la seguridad y continuar generando bienestar compartido”, puntualizó.