El final se acerca

A la espera de conocer a todos los equipos que disputarán los playoffs de la NBA, ya que será hasta el viernes que las últimas dos franquicias conseguirán su boleto a la postemporada, la mejor liga de basquetbol del planeta se prepara para una fase final en la que se esperan un alto nivel competitivo, ya que aunque el actual campeón, Oklahoma City, llega a esa instancia como el favorito, no es la única quinteta que cuenta con credenciales para quedarse con el trofeo Larry O’Brien.

Es cierto que el Thunder llega en esa condición no sólo por haberse coronado en 2025, también el equipo elegido por la mayoría de los expertos, así como en los momios de Las Vegas, debido a que terminaron la temporada regular con la mejor marca de toda la liga. De nuevo, el estelar Shai Gilgeous-Alexander ha guiado de forma magistral a un grupo de jugadores que no dejaron que el éxito logrado hace un año se les subiera a la cabeza, y ni las constantes lesiones de otros elementos claves descarrilaron la campaña. El coach Mark Daigneault ha hecho otro magistral trabajo al frente de los campeones. La búsqueda por el bicampeonato tendrá una enorme dificultad, con los Spurs de San Antonio como el principal obstáculo, tras haber ganado cuatro de los cinco duelos que ambas franquicias disputaron durante la temporada. Al equipo texano se suman los Nuggets de Denver, monarcas de 2023.

A esos dos candidatos había que agregar a otros tres equipos que podrían eliminar a los monarcas: los Rockets de Houston, los Timberwolves de Minnesota y los Lakers de Los Ángeles. Los angelinos pasaban por su mejor momento de la temporada, por fin parecía que el entrenador J.J. Reddick había encontrado el balance perfecto para que el equipo funcionara a la ofensiva y, aunque existían problemas defensivos, los Lakers iban a ser un oponente complicado. Pero ahora existen serias dudas de su posibilidad de avanzar lejos, debido a que sus dos mejores anotadores, Luka Doncic y Austin Reaves están lesionados y no se sabe con seguridad cuándo y en qué condiciones podrían volver, sin ellos los Lakers pierden casi cualquier posibilidad de pelear por el campeonato.

La esperanza de Los Ángeles recae en el legendario LeBron James, que a sus 41 años tendrá que cargar con el peso del equipo, buscando ya sea alargar la serie ante Houston, con la esperanza de que sus compañeros lesionados regresen a jugar o para una posible serie ante los monarcas en la segunda ronda, lograr eliminar a los Rockets, empresa que sin Reaves ni Doncic cobra mayor dificultad. La realidad es que aun con esos dos elementos, los Lakers no serían favoritos ante el Thunder. Ahora, la posibilidad de que la vida profesional de LeBron esté cerca de su fin aumenta, y eso ha propiciado especulaciones acerca de que podríamos estar frente al final de una de las carreras deportivas más extraordinarias de la historia. Por eso, lo que suceda con los Lakers los próximos días generará enorme atención.