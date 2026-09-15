Zócalo se llena de luces, baile y tradición por el Grito de Independencia

El Zócalo se llenó de luces ayer por la noche para festejar el Grito de Independencia. No sólo eran las luces del escudo nacional y de la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez que engalanaba uno de los edificios de gobierno de la Ciudad de México, sino las luces en las diademas de muchos de los asistentes.

Había muchas mujeres con trajes típicos de Yucatán, Veracruz, Oaxaca, una de ellas era Delia Grajales de 42 años, quien vive en el Centro Histórico y llegó ataviada con su traje de Tehuana al igual que su mamá, una mujer mayor en silla de ruedas con su tocado y vestido.

Todos los años venimos desde que yo tenía dos años. Vivimos aquí en el Centro a pocas cuadras del zócalo y es nuestra tradición venir el 15 de septiembre", comentó Delia.

Trajes típicos colmaron el Zócalo

Para ella "es un orgullo ser mexicano, venir aquí a darnos la vuelta, siempre venimos con algún traje típico de algún estado. Hoy venimos las dos con nuestros trajes de Oaxaqueñas".

Entre los asistentes había muchos con diademas muy originales: una con una réplica de elote, otra con tres rehiletes y las más popular: la diadema con el torito de feria con todo y cuetes.

Foto: Eduardo Jiménez.

Un grupo de chicas con sus diademas de torito andaban felices en la plancha del Zócalo luciendo sus toritos y tomándose selfies.

El canto y el baile también fueron parte importante de la celebración: antes de las seis de la tarde se empezó a escuchar música de banda en la esquina de 20 de Noviembre con Plaza de la Constitución y la gente se reunió alrededor del grupo de música para cantar y bailar.

Música y baile animaron la celebración

Un poco más tarde se empezó a escuchar un grupo de tambora a un lado de Catedral y la gente empezó a bailar, allí estaban mexicanos y extranjeros en un grupo muy animado.

Una pareja de abuelitos de más de 80 años se enfrascó en su baile y llamaron la atención de la gente que se acercó a verlos bailar y a sacarles fotos.

Foto: Elizabeth Velázquez.

Otras personas llevaron a sus perritos para incorporarlos al festejo, fue el caso de Don Gustavo que llegó con sus dos perros chihuahua con sus suéteres tricolor.

Algunas personas llegaron al festejo de otras partes de la República, fue el caso de José Jaso que llegó con su penacho "yo vengo de Monclova, Coahuila y trabajo por temporadas en Houston Texas. Vine acá para ver el grito, con mi esposa Lina y ya mañana nos regresamos".

Poco después de las 8 de la noche empezó a escucharse la música ranchera y la gente acompañó melodías como El Rey, más tarde una de las cantantes interpretó una de las canciones icónicas de Juan Gabriel Así fue y los ánimos llegaron a uno de los momentos de mayor apogeo cuando otro cantante entonó Acá entre nos de Martín Urieta.

Foto: Elizabeth Velázquez.

En los festejos patrios hubo de todo, hasta acarreados: afuera de las vallas de 20 de Noviembre había personas checando que llegaran todos los integrantes de una lista y más adelante otra persona diciendo "bienvenidos los invitados del bienestar".

Y esos invitados que traían una pulserita morada que decía "Viva México" eran llevados al primer cuadrante, el que estaba pegado a Palacio Nacional, los que no traían pulserita podían colocarse detrás de una valla que dividió en dos el Zócalo, esos estaban más alejados detrás Palacio Nacional.

*mcam