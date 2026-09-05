Destruyen laboratorio clandestino para producir drogas sintéticas

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con personal de la Fiscalía General de la República (FGR), localizaron y destruyeron un laboratorio clandestino presuntamente utilizado para la elaboración de drogas sintéticas en las inmediaciones del poblado Corralejo, Sinaloa.

La acción se llevó a cabo como parte de la Operación Escudo, Componente Daga Alacrán, desplegada en la entidad para detectar y desarticular centros dedicados a la fabricación de sustancias ilícitas.

De acuerdo con la información oficial, el sitio ocupaba una superficie aproximada de tres mil 150 metros cuadrados. En el lugar fueron encontrados productos terminados, precursores y sustancias de uso dual, además de equipo empleado en los procesos de producción.

Foto: Especial

Durante la inspección, el personal aseguró alrededor de dos mil kilogramos de producto terminado y mil 320 litros de una mezcla ya procesada, almacenada en tinas, bidones, recipientes y ollas de peltre.

También fueron localizados mil 800 kilogramos de cloruro de amonio, dos mil 750 litros de formaldehído, mil 125 kilogramos de hidróxido de sodio, 162 kilogramos de aluminio, 200 litros de sorbitol y otros 200 litros de ácido nítrico.

Foto: Especial

En el área se encontraron además 60 quemadores, ocho tinas vacías con capacidad de 500 litros cada una, 34 tanques de gas de 45 kilogramos, dos palas utilizadas para mezclas y una motobomba, además de otros implementos vinculados con la producción de drogas sintéticas.

Tras concluir la inspección, los elementos navales procedieron a inutilizar el material localizado conforme a los protocolos establecidos para este tipo de operaciones. Posteriormente, las instalaciones clandestinas fueron destruidas para evitar que volvieran a ser utilizadas.