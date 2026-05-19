 Yucatán fortalece salud, educación e infraestructura con proyectos federales: Díaz Mena

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, destacó los proyectos de salud, educación e infraestructura que se impulsan en la entidad con apoyo del gobierno federal, entre ellos la inauguración del Hospital General Dr. Agustín O’Horán, el arranque de IMSS-Bienestar, obras vinculadas al Tren Maya, el desarrollo de Puerto Progreso y la apertura de una nueva universidad.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Primera Emisión, el mandatario estatal señaló que la inauguración del nuevo Hospital O’Horán representa un avance importante para garantizar atención médica gratuita a la población que no cuenta con seguridad social.

El hospital beneficiará a alrededor de un millón 200 mil personas, y forma parte de la incorporación de Yucatán al modelo IMSS-Bienestar, con el que se busca ampliar la cobertura de salud pública en el estado.

Díaz Mena destacó que el nuevo complejo hospitalario permitirá atender con mayor capacidad a las familias yucatecas, reducir la saturación de servicios médicos y acercar atención especializada a quienes más lo necesitan.

El Hospital O’Horán cuenta con más de 650 camas, 16 quirófanos y 43 especialidades médicas, además de capacidad para realizar hasta mil 400 cirugías mensuales y ofrecer más de mil consultas diarias.

El gobernador también habló sobre los proyectos estratégicos de infraestructura que forman parte de la agenda para el desarrollo de Yucatán, entre ellos los avances relacionados con Puerto Progreso, al que consideró clave para fortalecer la conectividad, la actividad económica, el comercio y el turismo en la entidad.

Explicó que el desarrollo de Puerto Progreso está ligado a una visión de crecimiento regional, ya que permitirá aprovechar mejor la posición estratégica de Yucatán en el sureste mexicano y generar mayores oportunidades de inversión.

Durante la entrevista, Díaz Mena también se refirió al Tren Maya, particularmente a los beneficios que representa para la movilidad, el turismo, la conexión regional y el traslado de carga. Señaló que este proyecto permitirá integrar a Yucatán con otros estados del sureste y potenciar la llegada de visitantes, mercancías e inversiones.

El mandatario estatal subrayó que estas obras no sólo representan infraestructura, sino también beneficios directos para la población, al impulsar empleos, servicios, movilidad, conectividad y nuevas oportunidades económicas.

En materia educativa, el gobernador mencionó la inauguración de una nueva universidad, como parte de la estrategia para ampliar la oferta académica en el estado y acercar más oportunidades de formación profesional a jóvenes yucatecos.

Díaz Mena sostuvo que la llegada de estos proyectos refleja una etapa de inversión importante para Yucatán, con obras que impactan directamente en salud, educación, infraestructura, turismo y desarrollo económico.

Con ello, afirmó, el estado busca avanzar hacia una nueva etapa de crecimiento, con mayor acceso a servicios públicos, mejor conectividad y más oportunidades para las familias yucatecas.