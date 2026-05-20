Con inversión de 200 mdd instalarán invernadero ecológico en NL

Con una inversión de 200 millones de dólares, Nuevo León tendrá un invernadero ecológico que será instalado en Galeana por las empresas neerlandesas Alpine Green y Van der Hoeven, anunció a través de un comunicado el gobierno estatal.

Desde Países Bajos, el gobernador Samuel García dio a conocer la inversión que se realizará en el sur del estado.

El jefe del ejecutivo estatal precisó que el proyecto consiste en el desarrollo del invernadero tecnológicamente más avanzado de México y uno de los más sofisticados de América, y que estará ubicado en Galeana, donde nunca se ha visto una inversión de esa magnitud en dicha zona.

Esta inversión es doblemente importante porque en primer lugar se trata de agroindustria y en segundo lugar es que va a ir a Galeana, Nuevo León para tecnoparques, estas empresas tienen la mejor tecnología, la mejor luz led y toda una serie de ventajas para tener la lechuga más fresca y libre de pesticidas”, expuso.

El jefe del ejecutivo estatal precisó que el proyecto consiste en el desarrollo del invernadero tecnológicamente más avanzado de México. Cortesía

Se invertirán 70 millones de dólares en una primera etapa que incorpora tecnología de iluminación, avanzada de Signify, y posiciona al estado como referente nacional en innovación agrícola y tecnología sustentable.

Los invernaderos que será los más avanzados, sustentables y automatizados de América, generarán más de 300 empleos directos y utilizarán más de 2 mil luces de la empresa Signify, misma tecnología utilizada para el cuidado de pasto en estadios de fútbol profesional, garantizando frescura y calidad de vegetales y hortalizas.

El gobierno de Nuevo León destacó que con esto se genera un nuevo polo de desarrollo de tecnología y agricultura al sur de Nuevo León.

Planes de expansión en el estado

También se dio a conocer que la empresa de iluminación neerlandesa, Signify dio a conocer sus planes de expansión en el estado, donde ya cuenta con dos plantas y más de 2 mil empleos.

La empresa ha desarrollado algunas de las marcas de iluminación más reconocidas a nivel global: Philips, Philips Hue, Dynalite y Color Kinetics, entre otras. Actualmente tiene presencia en más de 70 países.

fdm