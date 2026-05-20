Presidencia entrega iniciativa de reforma a la Elección Judicial al Senado

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó al Congreso de la Unión la iniciativa presidencial de reforma constitucional al Poder Judicial, a fin de trasladar al año 2028 la elección de jueces y magistrados, prevista inicialmente para 2027.

La funcionaria acudió al Senado para entregar la propuesta al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, así como a la presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo Juárez.

En la reunión privada también participó la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, quien en días recientes adelantó algunos puntos de la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Reducción de número de candidaturas

Entre los principales cambios planteados se encuentra la reducción del número de candidaturas que aparecerán en las boletas electorales para facilitar el proceso de votación y permitir que la ciudadanía pueda elegir de manera más sencilla a jueces y magistrados.

La iniciativa también contempla simplificar el diseño de las boletas para la elección judicial, especialmente en las entidades donde aún falta renovar parte del Poder Judicial.

Cabe recordar que durante el proceso electoral de 2025 se renovó a la mitad de los integrantes del Poder Judicial en el país.

Elección judicial a… 2028

El eje central de la reforma consiste en mover la elección judicial programada para 2027 y realizarla el domingo 4 de junio de 2028, para evitar una sobrecarga tanto para las autoridades electorales como para la ciudadanía.

Ello porque el domingo 6 de junio de 2027 se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y las presidencias municipales del país.

“Como siempre es un gusto recibir en el Senado a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez”, publicó Ignacio Mier Velazco en sus redes sociales tras el encuentro.

Para efectos de aprobación de la enmienda constitucional, mañana jueves, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocará a un periodo extraordinario de sesiones del Senado y de la Cámara de Diputados.

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