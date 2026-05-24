Yucatán impulsa ampliación de Puerto Progreso y fortalece salud pública

Yucatán avanza en la modernización del puerto de altura y la ampliación de Puerto Progreso, que representan la columna vertebral del gobierno denominado “Renacimiento Maya”, para atraer inversiones productivas.

En entrevista con Excélsior, el gobernador Joaquín Diaz Mena, explicó que esta obra pasará de 34 a 114 hectáreas de plataformas, dos de ellas con una extensión de 40 hectáreas cada una.

“Ya terminamos la primera etapa del proyecto que fue pagada con recursos del gobierno del estado a través de un crédito de mil 630 millones de pesos, se dragaron 8.6 kilómetros, ampliamos el ancho del canal de 150 a 180 y profundizamos el canal de 9 a 13 metros en promedio, lo que permitirá que lleguen cruceros de 4 mil pasajeros y barcos de mayor calado.

“Todas las navieras de Florida están interesadas en poner a Progreso en su itinerario con miras de que sea un home port, que sea punto de inicio de muchos cruceros, lo cual facilitaría que muchos mexicanos usen cruceros porque no necesitarían la visa para embarcarse”, subrayó.

El funcionario se refirió a la reciente visita que hiciera la presidenta Claudia Sheinbaum al estado con quien recorrió ésta y otras obras en proyecto, como lo será la Universidad del Mar en Progreso donde habrán de prepararse las nuevas generaciones de estudiantes que aprovecharán el boom económico en la región.

Durante esta gira de trabajo, la mandataria comprometió el respaldo federal para los distintos proyectos de infraestructura.

En el caso del puerto de altura de Progreso, Díaz Mena informó que continua el dragado que realiza una empresa naviera; la tercera etapa será licitada por la Secretaría de Marina en junio próximo y con ello rellenar la primera plataforma de 40 hectáreas que deberá estar lista a mediados de 2027.

Esta obra, permitirá además de atraer turismo, empresas de transporte de carga por la conveniencia de hacer sinergia con el Tren Maya.

“Hay un gran interés de las empresas porque el Tren Maya de carga que va a conectar la terminal Poxilá UMAN con Puerto Progreso y de ahí al Tren Maya y el Transístmico. Anteriormente se interesaban al año en ir a Yucatán unas 20 empresas y ahora son más de 70 empresas con carta de intención para instalarse en los dos polos del bienestar industriales en Progreso y Poxilá UMAN.

“Vamos a invertir en vialidades, servicios distintos que requieren las empresas para poder instalarse con miras a lograr empleos mejor pagados y acabar con la desigualdad que ha sufrido Yucatán por décadas”, señaló el mandatario estatal.

Sobre seguridad, el gobernador Joaquín Díaz reconoció que, pese a que la entidad sigue siendo una de las de mayor seguridad en el país, continúan fortaleciendo a las corporaciones con mejor equipamiento, incluyendo el C5 en cuanto a la estrategia de monitoreo y seguimiento en la atención de delitos menores.

“Yucatán sigue siendo uno de los estados más seguros del país, pero tiene que ver con la manera de ser del yucateco que es gente buena, trabajadora y pacífica. Los delitos que se dan son menores: robo casa habitación, robo autopartes, pero le apostamos a la prevención con “aliados por la vida” que está diseñado para atajar a los niños y jóvenes del alcoholismo y las drogas acompañarlos desde la escuela en problemas emocionales”, sostuvo.

En este sentido, también resaltó el Pilares Renacimiento Maya para promover que los jóvenes tengan espacios de cultura cerca de sus casas por las tardes.

EL O´HORÁN EJEMPLO DE ATENCIÓN MÉDICA

Luego de que se firmara, en presencia de la presidenta Sheinbaum, el convenio IMSS Bienestar por parte de Yucatán, arrancó un nuevo modelo de atención de salud a la población.

Lo emblemático fue la inauguración del nuevo hospital O´Horán, que fue construido en 1906 y 120 años después viene a convertirse en el más grande del sureste y de Centroamérica con 650 camas y equipamiento de punta

“Estamos realmente inaugurando una nueva etapa de un hospital sin caja registradora porque no se va cobrar ningún servicio, todo es gratuito, universal el servicio en el estado para la población y vamos a fortalecer desde el primer nivel en los centros de salud de las comunidades la prevención de enfermedades, el promover el buen comer para evitar que la gente llegue a los hospitales”

La utopía de su administración, comentó, es que Yucatán tenga más camas de hospital que pacientes, a partir de una política de prevención de enfermedades con la “Clínica es Nuestra”.

En la conversación, el gobernador Joaquín Díaz destacó, además, el programa Vivienda para el Bienestar que contempla 20 mil viviendas en Ciudad Bienestar en Ucú, con el apoyo de Infonavit y Conavi.

Respecto a la problemática reciente de agua potable en la capital, se aplicará un crédito de mil 500 millones de pesos y una cantidad similar del gobierno federal para desarrollar nueva infraestructura.