WWF México lanza en su 30 aniversario campaña "Sé un héroe Panda" 

En la celebración de su 30 aniversario, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF México), reafirmó su compromiso con el planeta, colocando a las personas en el centro de su misión, con el lanzamiento de la campaña “Sé un héroe Panda”, que invita a la sociedad a sumarse a "Traer la Naturaleza de Vuelta" y convertirse en integrante de la organización.

María José Villanueva, directora general de WWF México, explicó que se buscan héroes con quienes seguir construyendo un México más próspero y sostenible con una base sólida de logros, en estas tres décadas de presencia en el país:

La erradicación de la tala clandestina en la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y la reforestación de 21 mil 515 hectáreas con 23.1 millones de árboles, 94% de los cuales fueron producidos en viveros comunitarios.

Acciones para conservar al jaguar en 15 paisajes prioritarios de América Latina particularmente en la Selva Maya y el Pacífico Central, con una red de 340 cámaras trampa que los monitorean.

Reducción en 22 por ciento de las heridas por colisiones con el tiburón ballena en la Bahía de La Paz, Baja California Sur.

Capacitación de más de 200 empresas para el desarrollo de inventarios de emisiones y metas climáticas a través de la iniciativa Metas Basadas en Ciencia.

Publicación de la Estrategia de Descarbonización de Puertos de México, liderada por la Secretaría de Marina (Semar), cuya meta es transformar los puertos en centros de energía limpia.

Establecimiento de la Plataforma de Acción sobre los Plásticos de la Ciudad de México para reducir la contaminación plástica y acelerar la transición hacia la circularidad.

Apoyo al emprendimiento de 29 empresas comunitarias de conservación en Oaxaca, Yucatán, Nayarit y Campeche en pesca, apicultura de manglar, ganadería regenerativa, café, milpa maya y turismo de naturaleza.

Impulso al decreto de 295 cuencas como Reservas de Agua, en Alianza con la Fundación Gonzalo Río Arronte, con lo que se protege más del 50 por ciento del agua superficial del país para los próximos 50 años, además de fortalecer los programas de manejo de 60 Áreas Naturales Protegidas (ANP) y 41 humedales de importancia internacional. Movilización de al menos 200 millones de dólares a la conservación de la naturaleza en México.

"Nuestro viaje está lejos de haber concluido. En los últimos 30 años México ha sufrido profundas transformaciones y WWF también. Una cosa que no ha cambiado es nuestra determinación de contribuir a un futuro en el que tanto las personas como la naturaleza prosperen. La ciencia nunca ha sido más clara y nunca habíamos estado tan conscientes de la urgencia, juntos podemos traer la naturaleza de vuelta", destacó María José Villanueva.

Fauna en México Foto: Ernesto Méndez

