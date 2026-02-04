AGFA HealthCare, reconocida como Best inKLAS 2026 en tres segmentos de EnterpriseImaging en EU

El reconocimiento se produce en el marco del 30.º aniversario de KLAS Research, que celebra tres décadas amplificando la voz de los proveedores de atención sanitaria a través de análisis independientes y basados en datos.

Las distinciones Best in KLAS obtenidas por AGFA HealthCare reflejan una sólida validación por parte de los clientes de su plataforma de Enterprise Imaging, diseñada para permitir a los clínicos mantenerse concentrados en su trabajo, reducir la complejidad de los flujos de imagen y facilitar una toma de decisiones clínicas segura mediante un acceso conectado y de alto rendimiento a imágenes y datos.

Best in KLAS – Enterprise Imaging (Estados Unidos)

• Enterprise Imaging para Radiología: puesto n.º 1 con una puntuación del 93,2 % en el segmento PACS (pequeño – menos de 300.000 estudios).

• XERO Viewer: puesto n.º 1 con una puntuación del 92,1 % en el segmento de visor universal de imagen, por tercer año consecutivo.

• Enterprise Imaging VNA: puesto n.º 1 con una puntuación del 89,8 % en el segmento de archivo neutral de proveedor (VNA), por segundo año consecutivo.

"Ser reconocidos en tres segmentos de Enterprise Imaging —incluyendo múltiples premios consecutivos— es una poderosa confirmación de nuestra estrategia centrada en el clínico", afirmó Nathalie McCaughley, presidenta de AGFA HealthCare. "Las organizaciones sanitarias confían en nosotros para ofrecer entornos de imagen que respalden verdaderamente a los profesionales en su trabajo diario, al tiempo que permiten a los responsables clínicos y de TI operar con confianza, alto rendimiento y una visión a largo plazo. Este reconocimiento refleja la solidez de nuestras alianzas y nuestro compromiso inquebrantable con el empoderamiento de los equipos asistenciales mediante una imagen conectada e inteligente".

Al comentar los premios, Adam Gale, CEO de KLAS Research, señaló: "Los ganadores de Best in KLAS se han ganado la confianza de sus clientes a lo largo del último año. Con este reconocimiento, establecen el estándar de excelencia a través de la colaboración en tecnología y servicios sanitarios para los próximos meses".

Por su parte, Monique Rasband, vicepresidenta global de Imagen en KLAS Research, añadió:

"El sólido desempeño de AGFA HealthCare en múltiples segmentos de Enterprise Imaging refleja comentarios consistentes de los clientes. Las organizaciones reconocen el valor de soluciones que ayudan a los equipos de imagen a trabajar de forma eficiente hoy, al tiempo que ofrecen un camino claro hacia el crecimiento y la innovación futura".

Los premios Best in KLAS se basan en comentarios directos de los proveedores de atención sanitaria y reconocen a los proveedores que demuestran de forma constante excelencia en colaboración, rendimiento y capacidad de respuesta a las necesidades de los clientes.

AGFA HealthCare celebrará su reconocimiento Best in KLAS durante HIMSS 2026, junto a clientes y socios, como parte de su compromiso continuo con el avance de la imagen conectada, inteligente y centrada en las personas a gran escala.