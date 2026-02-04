Gobernadora de Colima designa a Fabián Ricardo Gómez Calcáneo como nuevo secretario de Seguridad

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, hizo un ajuste en su gabinete al designar a un nuevo secretario de Seguridad del estado luego de los hechos violentos ocurridos en las últimas semanas como el homicidio de dos familiares del secretario de Educación, Mario Delgado. La mandataria estatal nombró en el cargo al teniente Fabián Ricardo Gómez Calcáneo en sustitución del contralmirante Gerardo Romero Santana.

Durante la mañana de este miércoles, Indira Vizcaíno dio a conocer el cambio en la Secretaría de Seguridad del estado y confió en que con Gómez Calcáneo avanzarán para transitar hacia la paz y la tranquilidad.

La gobernadora de Colima designó a Fabián Ricardo Gómez Calcáneo como secretario de Seguridad. Especial

"Fabián Ricardo, como marino y como servidor público, es consciente de la enorme expectativa que existe de avanzar con mayor velocidad hacia la paz y la tranquilidad que nuestro pueblo exige y merece. Confiamos en que, con profesionalismo, compromiso, constancia y coordinación, nos ayudará a cumplir este objetivo", puntualizó la gobernadora tras el nombramiento.

Indira Vizcaíno además agradeció al contralmirante Gerardo Romero Santana, ahora exsecretario de Seguridad de Colima, por "su trabajo y entrega" cuando estuvo al frente de la dependencia estatal.

Fabián Ricardo Gómez Calcáneo era mando de la policía de Atizapán de Zaragoza. Especial

¿Quién es Fabián Ricardo Gómez Calcáneo?

Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, recién nombrado como secretario de Seguridad de Colima, es de formación abogado y también estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El funcionario cuenta con tres maestrías:

Maestría en Seguridad Pública por la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional de Colombia

En Inteligencia con especialidad en Seguridad y Defensa por la Universidad Pegaso de Italia

Maestría en Derecho Civil.

Fabián Ricardo Gómez Calcáneo cuenta con tres maestrías y un doctorado. Especial

Además, Gómez Calcáneo cuenta con un doctorado en Seguridad Pública por la Facultad Latinoamericana UNIPOL.

Antes de asumir como secretario de Seguridad de Colima, el teniente de la Marina y especialista en seguridad pública se desempeñaba como director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, desde 2022 y hasta enero de este año cuando dejó el cargo para asumir su nuevo encargo.

"Hoy nos vamos a una nueva misión encomendada por mi almirante Raymundo Morales, así lo ha instruido y ustedes saben que no sabemos más que cumplir el servicio a la patria. Para mí ha sido el más grande de mis honores caminar a su lado, el más grande de mis orgullos el poder ser parte de ustedes y uniformarme por última vez", dijo Gómez Calcáneo el pasado 30 de enero al despedirse de la policía municipal de Atizapán de Zaragoza.

Fabián Ricardo Gómez Calcáneo es el nuevo secretario de Seguridad de Colima. Especial

Durante su último discurso como mando policial de Atizapán de Zaragoza hizo un llamado a los agentes a no dejarse comprar ni venderse y no dar un paso atrás en la transformación que se viene dando en esa corporación.

"Todo lo que llevamos conquistado defiéndanlo incluso con la vida. No a la corrupción, no a la manipulación política. Lo único y lo último que les pido es sigan siempre firmes y, sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida en cualquier parte del mundo", les dijo.

El nuevo secretario de Seguridad de Colima es autor del libro Seguridad pública con estrategias basadas en inteligencia, publicado en 2025 por la editorial Tirant Lo Blanch.

En su despedida, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo llamó a los policías de Atizapán a no dejarse comprar y no permitir injusticias. Especial

