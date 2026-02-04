Semar asegura máquinas tragamonedas en Nayarit y detiene narcomenudistas en Guerrero

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), aseguró 18 máquinas tragamonedas conocidas como “Habichuelas”, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

En un operativo coordinado entre los elementos navales en coadyuvancia con la Fiscalía General de la República (FGR), realizaron recorridos terrestres y fueron ubicados comercios en el municipio de Bahía de Banderas con máquinas tragamonedas, los cuales no contaban con los permisos correspondientes por parte de la Secretaria de Gobernación para su operación, por lo que, se procedió a su clausura y el aseguramiento de las mismas.

Cabe destacar que, el material asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Es importante mencionar que el aseguramiento de dichas máquinas, reduce puntos de reclutamiento de la Delincuencia Organizada, delitos de lavado de dinero, así como puntos de venta y consumo de droga.

Detienen a narcomenudistas en Acapulco

Elementos de infantería de la Armada de México (Semar), detuvo a cuatro personas por presuntos delitos contra la salud, asegurando 43 bolsas con hierba seca, con características similares a la marihuana.

Los elementos navales en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado, llevaron a cabo diversas detenciones y aseguramientos en inmediaciones de Acapulco, Guerrero.

En la carretera Cima-Cruces, en el puente del Trébol, se logró la detención de un presunto infractor de la ley, por el probable delito de violencia intrafamiliar. En otro evento, en la Colonia San Agustín se detuvo a una persona del sexo masculino por probable responsable en el delito de feminicidio.

De igual manera, en la Colonia San Agustín, se detuvo a un presunto infractor de la ley, por el presunto delito de resistencia de particulares, asegurando el vehículo en el que se encontraba.

Finalmente se logra la detención de un masculino por el presunto delito de violación en la calle Julián Blanco, en la colonia Ciudad Renacimiento, Acapulco, Guerrero.

