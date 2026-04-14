Wellgistics Health y Kare PharmTech ejecutan una joint venture para acceder a más de 200.000 pacientes

La ejecución de la joint venture formaliza la carta de intenciones no vinculante anunciada previamente y representa un hito significativo en la alineación de las plataformas tecnológicas y los equipos operativos de ambas organizaciones en un ecosistema unificado diseñado para acelerar el acceso de los pacientes y mejorar la eficiencia de la comercialización farmacéutica. Al integrar la pila tecnológica de Wellgistics Hub, incluyendo las plataformas propietarias EinsteinRx™ y HubRx AI™, con el hub digital de KareRx, la plataforma combinada está posicionada para optimizar el recorrido de la prescripción desde la entrada hasta la dispensación.

Prashant Patel, director ejecutivo de Wellgistics Health, comentó: "Esta joint venture refleja nuestro enfoque continuo en construir una plataforma integrada habilitada por tecnología para mejorar la coordinación en todo el recorrido de la prescripción y apoyar el acceso de los pacientes a las terapias. Al combinar la conectividad con proveedores y las capacidades de interacción digital de KareRx con nuestra infraestructura, creemos que esta colaboración mejora la eficiencia operativa y ayuda a fabricantes y otros actores sanitarios a navegar los canales de acceso de forma más eficaz".

La joint venture alinea equipos clínicos, operativos y comerciales de ambas organizaciones, permitiendo una coordinación más fluida entre proveedores, farmacias y pacientes. A través de esta integración, la plataforma mejora capacidades clave incluyendo verificación de elegibilidad y beneficios, flujos de trabajo de autorización previa, derivación de prescripciones y dispensación directa al paciente. El ecosistema combinado incluye una creciente red nacional de farmacias independientes, redes de proveedores y canales de telemedicina, con la capacidad de alcanzar a más de 200.000 vidas de pacientes según estimaciones internas de terceros.

Mital Panera, fundador y director ejecutivo de KareRx, añadió: "KareRx fue desarrollado para conectar proveedores, farmacias y pacientes mediante soluciones impulsadas por tecnología. Esta joint venture nos permite ampliar esas capacidades aprovechando la pila tecnológica de Wellgistics, su experiencia farmacéutica y su infraestructura operativa. Creemos que la plataforma combinada apoyará una mejor conectividad entre actores y facilitará el acceso a terapias dentro de las redes participantes".

La colaboración refuerza además los modelos de atención directa al paciente (DTP) y atención descentralizada, proporcionando a los fabricantes farmacéuticos una plataforma integral que integra acceso, asequibilidad y dispensación en una única solución. Aprovechando insights impulsados por IA y una columna operativa totalmente integrada, la joint venture está diseñada para reducir barreras en el inicio de terapias, mejorar la adherencia y ofrecer mayor visibilidad sobre el acceso de los pacientes y el rendimiento de los programas.

La joint venture permanece sujeta a los pasos habituales de implementación, y no existe garantía respecto al momento o el alcance de la integración operativa ni de la materialización de los beneficios previstos. Se proporcionarán detalles adicionales sobre el acuerdo en un informe actual en el Formulario 8-K que la Compañía presentará ante la U.S. Securities and Exchange Commission.