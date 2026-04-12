Vuelca tráiler de leche en la Pijijiapan-Mapastepec; rapiñan la carga en segundos

Pijijiapan, Chis.- Un vehículo cargado con latas de leche en polvo, volcó a la altura de la curva conocida como Caña Brava, y en cuestión de segundos, los habitantes de la zona se llevaron la mercancía, incluso frente a uniformados de la Guardia estatal.

Los hechos se registraron la mañana de este domingo, en el tramo Pijijiapan a Mapastepec, llegando a la comunidad de Echegaray.

Al volcar la unidad, luego de que el conductor perdiera el control, las cajas y botes con leche quedaron esparcidas a un costado de la cinta asfáltica.