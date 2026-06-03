Del “te voy a matar mañana” al “me vengo a disculpar”: síndico de Hidalgo cambia discurso

Después de varios días de críticas por un enfrentamiento verbal ocurrido en la cabecera municipal, el síndico procurador de Singuilucan, Donato Ramírez Olvera, ofreció una disculpa pública a la ciudadanía y admitió que su comportamiento fue inadecuado para un representante popular.

La controversia surgió luego de que se difundiera un video grabado el pasado fin de semana en las inmediaciones de un establecimiento conocido como La Casa de Madera, donde el funcionario protagonizó una discusión con varios jóvenes. Las imágenes se viralizaron rápidamente y provocaron cuestionamientos sobre la conducta del servidor público.

En medio del debate generado por el incidente, Ramírez Olvera decidió dirigirse a la población para expresar su postura y asumir la responsabilidad por lo ocurrido. Durante su mensaje, reconoció que actuó de manera equivocada y que sus expresiones estuvieron lejos de los principios que deben regir el servicio público.

El síndico señaló que lamenta los hechos y aseguró que previamente buscó un acercamiento con las personas involucradas para ofrecerles una disculpa directa. Asimismo, afirmó que la experiencia le deja una lección sobre la importancia de actuar con prudencia, especialmente cuando se desempeña una función de representación ciudadana.

“Como servidor público debo conducirme con respeto y responsabilidad. Reconozco que cometí un error y por ello ofrezco una disculpa a quienes se sintieron afectados”, expresó.

Aunque la disculpa busca cerrar el episodio que generó amplia conversación entre habitantes del municipio, hasta ahora el gobierno local no ha informado si iniciará algún procedimiento administrativo o revisión interna derivada de los acontecimientos.