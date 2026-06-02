"Mañana te voy a matar": captan a síndico de Hidalgo amenazando a jóvenes

Un video difundido en redes sociales muestra al síndico procurador del municipio de Singuilucan, Donato Ramírez Olvera, involucrado en una confrontación verbal con un grupo de jóvenes en la cabecera municipal, hecho que ha generado diversas reacciones entre habitantes de la localidad.

De acuerdo con testimonios de personas que presenciaron el incidente, los hechos ocurrieron durante la madrugada, a las afueras de un establecimiento conocido como La Casa de Madera, cuando varios asistentes se retiraban de un evento realizado en el lugar.

En la grabación, que circula en distintas plataformas digitales, se observa una discusión entre el funcionario y varios jóvenes. Según las versiones recabadas, durante el altercado se habrían pronunciado expresiones consideradas como amenazas contra uno de los involucrados.

Reproducir Captan a síndico de Hidalgo amenazando a jóvenes

Las imágenes también muestran la presencia de elementos de Seguridad Pública municipal. Sin embargo, testigos señalaron que los agentes permanecieron en el sitio mientras se desarrollaba la confrontación, sin que se apreciara una intervención directa para disuadir la discusión.

Respecto de las versiones que señalan que el funcionario podría haber estado bajo los efectos del alcohol o de alguna otra sustancia, hasta el momento no existe información oficial que permita corroborar dicha afirmación.

Hasta el momento, ni el síndico Donato Ramírez Olvera ni el ayuntamiento de Singuilucan han emitido una postura pública sobre el incidente.