Sol, arena... y precios VIP: turistas denuncian cobros excesivos en Acapulco por vacaciones

Turistas procedentes de la Ciudad de México denunciaron presuntos abusos en los cobros por consumo de alimentos, bebidas y renta de mobiliario de playa en restaurantes ubicados en la zona turística de Acapulco, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades para frenar estas prácticas durante la temporada vacacional de verano 2026.

Las denuncias fueron realizadas durante un recorrido de supervisión efectuado por personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el Centro de Atención y Protección al Turista de Acapulco (CAPTA) y la Procuraduría del Turista del Estado en las playas Papagayo, Hornos y Carabalí.

De acuerdo con los visitantes, algunos establecimientos utilizan una doble carta de precios: una es presentada al momento de ofrecer el servicio y otra distinta al solicitar la cuenta, lo que deriva en cobros considerablemente más elevados a los inicialmente informados.

Los turistas señalaron que uno de los casos más recurrentes ocurre con las bebidas. Explicaron que al ordenar se les ofrece una promoción de 100 pesos por litro; sin embargo, al momento de pagar, el costo cambia a 250 pesos por vaso, situación que calificaron como un abuso por parte de algunos prestadores de servicios.

Además, denunciaron los altos costos por la renta de sombrillas, sillas, mesas y toldos instalados en la franja de arena, cuyos precios oscilan entre 250 y 500 pesos por un horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Es un abuso lo que se comete en estos momentos en Acapulco . No solo es en el caso de los alimentos y las bebidas, sino también en los costos que tienen las sombrillas a la orilla de las playas. Tenemos que pagarlas porque, de lo contrario, no hay espacio libre para colocar una propia. Es necesario que las autoridades procedan para evitar este tipo de abuso en una temporada de vacaciones", expresó una turista.

Los visitantes también denunciaron que algunos restaurantes ubicados frente a la playa cobran hasta 250 pesos por concepto de descorche cuando las familias adquieren bebidas en establecimientos comerciales y las consumen cerca de sus instalaciones.

Durante la supervisión, personal de la Profeco informó que se realizarán las verificaciones correspondientes y que se procederá conforme a la ley en aquellos negocios donde se detecten prácticas comerciales abusivas o incumplimientos a la normatividad en materia de protección al consumidor.

En el recorrido participaron el director de CAPTA, Gerardo Ocho Amorós, así como personal de la Procuraduría del Consumidor de la Secretaría de Turismo del Estado, quienes reiteraron que continuarán con los operativos de vigilancia para garantizar que los visitantes reciban un trato justo y transparente durante su estancia en el puerto.