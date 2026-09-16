"Vivan las heroínas y los heroines", tropiezo verbal de alcaldesa de Tepeji del Río durante el Grito

La alcaldesa Tania Valdez Cuéllar encabezó la noche del 15 de septiembre la ceremonia del Grito de Independencia en Tepeji del Río, Hidalgo, en un acto marcado por momentos de tensión y expresiones de inconformidad en parte de los asistentes.

Durante su intervención desde el balcón del Palacio Municipal, la alcaldesa pronunció las arengas tradicionales ante la presencia de ciudadanos reunidos en la plaza pública.

En medio de abucheos que se escucharon durante el acto, Valdez Cuéllar tuvo un tropiezo al momento de mencionar a las mujeres que participaron en la Independencia.

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La presidenta municipal expresó: “¡Vivan las heroínas y los heroines!”, frase que fue recibida entre reacciones del público y que quedó registrada como parte de la ceremonia.

El video fue publicado en redes sociales, donde el tropieza verbal de la alcaldesa ha generado burlas y críticas.

El acto continuó con las arengas patrias y el tradicional repique de campanas, mientras en la plaza se desarrollaban las actividades conmemorativas por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.