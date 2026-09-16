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Comunidad global celebra Independencia de México: Reino Unido, Francia, China e India envían saludos

Jefes de Estado y embajadas de diversas naciones enviaron mensajes de felicitación a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al pueblo mexicano

Por: Enrique Sánchez

Jefes de Estado y representaciones diplomáticas en el país emitieron un conjunto de felicitaciones con motivo de las Fiestas Patrias.
Jefes de Estado y representaciones diplomáticas en el país emitieron un conjunto de felicitaciones con motivo de las Fiestas Patrias.Especial

Con motivo del 216 aniversario del inicio de la gesta de Independencia de México, el rey Carlos III del Reino Unido envió una felicitación a la presidenta Claudia Sheinbaum y al pueblo mexicano, en la cual destaca la duradera relación de amistad y cooperación que une a ambas naciones.

“Me siento profundamente alentado por la solidez de nuestros lazos bilaterales y mantengo mi compromiso de fomentar una cooperación aún más estrecha en los años venideros”.

“Mientras afrontamos los desafíos compartidos de nuestro tiempo, en particular aquellos relacionados con el clima y la preservación de nuestro mundo natural, confío en que nuestros países puedan seguir trabajando juntos en la búsqueda de soluciones significativas y duraderas”, subrayó.

Expresó a su nombre y el de su esposa Camila, sus saludos cordiales y deseos de paz, prosperidad y bienestar durante este año para todos los mexicanos.

Embajadas se unen a felicitaciones

Las distintas embajadas de países extranjeros en México se sumaron a las felicitaciones en el marco del aniversario del inicio de la lucha de Independencia de México.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, envió una carta a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, “refrendando la amistad y la cooperación que prevalece entre ambas naciones”, informó la embajada gala.

“Francia y México celebran este 2026, 200 años de relaciones diplomáticas y hoy, más que nunca, estamos fortaleciendo nuestro diálogo, intercambio y cooperación. Así que viva México y vivan las y los mexicanos que lucharon por su independencia hace 216 años y quienes hoy en día siguen defendiendo su prosperidad y su soberanía”, expresó por su parte la embajadora Delphine Borione.

En tanto, la embajada de la India en México envió un cordial saludo al Gobierno y al pueblo de México con motivo del Día de la Independencia de México: “Que los lazos de amistad y cooperación entre India y México sigan fortaleciéndose. ¡Feliz Día de la Independencia!”.

A su vez, la embajada de China en nuestro país destacó la amistad que se ha forjado entre ambos países a lo largo de décadas de relación: “China y México, dos países con historia milenaria y profundas raíces culturales, valoran por igual la independencia, la libertad y la dignidad nacional. A lo largo de la historia, nuestros pueblos han sabido levantarse ante las dificultades, luchar contra la opresión, defender la soberanía y abrirse el camino con firme voluntad, arduos esfuerzos y perseverancia. Hoy, este espíritu nos une en la construcción de un futuro de respeto mutuo, cooperación y prosperidad compartida”.

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