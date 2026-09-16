Comunidad global celebra Independencia de México: Reino Unido, Francia, China e India envían saludos

Con motivo del 216 aniversario del inicio de la gesta de Independencia de México, el rey Carlos III del Reino Unido envió una felicitación a la presidenta Claudia Sheinbaum y al pueblo mexicano, en la cual destaca la duradera relación de amistad y cooperación que une a ambas naciones.

“Me siento profundamente alentado por la solidez de nuestros lazos bilaterales y mantengo mi compromiso de fomentar una cooperación aún más estrecha en los años venideros”.

“Mientras afrontamos los desafíos compartidos de nuestro tiempo, en particular aquellos relacionados con el clima y la preservación de nuestro mundo natural, confío en que nuestros países puedan seguir trabajando juntos en la búsqueda de soluciones significativas y duraderas”, subrayó.

Expresó a su nombre y el de su esposa Camila, sus saludos cordiales y deseos de paz, prosperidad y bienestar durante este año para todos los mexicanos.

Embajadas se unen a felicitaciones

Las distintas embajadas de países extranjeros en México se sumaron a las felicitaciones en el marco del aniversario del inicio de la lucha de Independencia de México.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, envió una carta a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, “refrendando la amistad y la cooperación que prevalece entre ambas naciones”, informó la embajada gala.

“Francia y México celebran este 2026, 200 años de relaciones diplomáticas y hoy, más que nunca, estamos fortaleciendo nuestro diálogo, intercambio y cooperación. Así que viva México y vivan las y los mexicanos que lucharon por su independencia hace 216 años y quienes hoy en día siguen defendiendo su prosperidad y su soberanía”, expresó por su parte la embajadora Delphine Borione.

En tanto, la embajada de la India en México envió un cordial saludo al Gobierno y al pueblo de México con motivo del Día de la Independencia de México: “Que los lazos de amistad y cooperación entre India y México sigan fortaleciéndose. ¡Feliz Día de la Independencia!”.

A su vez, la embajada de China en nuestro país destacó la amistad que se ha forjado entre ambos países a lo largo de décadas de relación: “China y México, dos países con historia milenaria y profundas raíces culturales, valoran por igual la independencia, la libertad y la dignidad nacional. A lo largo de la historia, nuestros pueblos han sabido levantarse ante las dificultades, luchar contra la opresión, defender la soberanía y abrirse el camino con firme voluntad, arduos esfuerzos y perseverancia. Hoy, este espíritu nos une en la construcción de un futuro de respeto mutuo, cooperación y prosperidad compartida”.