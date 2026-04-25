Visitaduría del TDJ en Pachuca vigilará desempeño judicial en siete entidades

El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación (PJF) instaló la Visitaduría Regional Centro-Bajío en Pachuca de Soto, Hidalgo, como parte del despliegue territorial derivado de la reforma constitucional en materia judicial.

En su ponencia, el magistrado Rufino H. León Tovar afirmó que este órgano colegiado es la respuesta institucional a los señalamientos ciudadanos sobre fallas en el sistema de justicia y reiteró que la función jurisdiccional debe ejercerse “con rectitud, sin sesgos ni privilegios y sin intereses ocultos”.

Sostuvo que la legalidad será el límite y la guía de quienes imparten justicia. “Cada decisión judicial será tomada con base en la Constitución, en las leyes y en los principios que rigen el Estado de Derecho, y sobre todo, con un propósito claro de hacer valer la justicia por encima de privilegios”, indicó.

El magistrado subrayó que la nueva visión busca restaurar la confianza pública y dignificar la función judicial, para garantizar que sea realmente igual para todas las personas. Añadió que la tutela de derechos fundamentales exige mecanismos claros, imparciales y transparentes, además de evitar formalismos excesivos que vuelvan tortuosos los procesos.

Durante el acto, explicó que la jurisdicción de la Visitaduría Regional Centro-Bajío comprende Estado de México, Hidalgo, Guanajuato, Morelos, San Luis Potosí, Zacatecas y Reynosa, Tamaulipas. Precisó que este órgano será un punto de contacto para la ciudadanía y un medio de apoyo para juzgados, tribunales colegiados de circuito y centros de justicia, a fin de fortalecer la función verificadora.

“La instalación de esta Visitaduría coadyuvará al cumplimiento de los objetivos esenciales del Tribunal de Disciplina Judicial”, puntualizó.

En su mensaje, León Tovar citó a Ulpiano al señalar que la justicia implica “la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde”, y recordó que la reforma judicial tiene como esencia establecer una nueva forma de entender y ejercer la justicia, orientada a garantizar el derecho al desarrollo humano, al conocimiento y a la información como premisas de la libertad.

También evocó a William Wallace con la frase “Podrán quitarnos la vida, pero jamás la libertad”, y a Montesquieu al advertir que “una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad”, para enfatizar que cada acto de corrupción u omisión judicial constituye una afrenta colectiva que debe corregirse.

Al concluir, se reiteró que el Tribunal de Disciplina Judicial asume la responsabilidad de supervisar la conducta de quienes tienen en sus manos la aplicación de la ley, bajo estándares objetivos y con respeto al debido proceso.