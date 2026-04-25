Semar y FGR le pegan al CDG en Matamoros

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Elementos de la Armada de México, a través de la Secretaría de Marina (Semar), brindaron apoyo de seguridad perimetral a personal de la Fiscalía General de la República (FGR), área de Narcomenudeo, durante la ejecución de un cateo en el Ejido Progreso Agrario, en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

La intervención se realizó en coordinación interinstitucional, con el objetivo de salvaguardar la integridad física del personal ministerial durante el desarrollo de la diligencia judicial.

Equipo de trasvase, motobomba y pipa asegurados por Semar y FGR en Matamoros, Tamaulipas, el 24 de abril de 2026, durante cateo vinculado al Cártel del Golfo. Excélsior / Semar

Como resultado del operativo fueron detenidas dos personas. Además, se aseguró un inmueble y diverso equipo presuntamente utilizado para actividades ilícitas, entre ellos 13 contenedores de almacenamiento tipo frac tank, ocho motobombas de extracción rápida, conocidas como bombas de trasvase, cinco tanques, dos pipas y una caja seca.

Una vez leídos sus derechos, los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, a fin de integrar la carpeta de averiguación correspondiente y determinar su situación jurídica.

De acuerdo con la información oficial, los efectos asegurados están relacionados con el Cártel del Golfo, facción Escorpiones, y la afectación económica generada a la delincuencia organizada ronda los 8 millones de pesos.

«pev»