Ismael Burgueño y Ramírez Cuéllar consolidan agenda de transformación en Tijuana

Con un mensaje de unidad política y coordinación institucional, el alcalde Ismael Burgueño Ruiz y el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar encabezaron la Convención “Construyendo Baja California”, un encuentro estratégico que reunió a actores clave del ámbito público y privado para definir una ruta de desarrollo enfocada en el bienestar social.

El evento, realizado este 24 de abril en Tijuana, congregó a cerca de mil participantes, entre presidentes municipales, legisladores, representantes de organizaciones civiles y líderes empresariales, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para avanzar en los objetivos del proyecto nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su intervención, Burgueño Ruiz destacó que la ciudad atraviesa un momento clave en su desarrollo, respaldado por el apoyo federal y el trabajo legislativo que impulsa cambios estructurales en beneficio de los municipios. Subrayó que esta convención representa un paso firme hacia el fortalecimiento institucional y la implementación de políticas públicas más eficaces.

Por su parte, Ramírez Cuéllar delineó una agenda basada en cinco ejes prioritarios: vivienda, agua, inversión, seguridad y derechos de las mujeres. En materia de vivienda, anunció la meta de construir más de 30 mil hogares en Baja California, enfocados principalmente en sectores vulnerables mediante esquemas accesibles.

En el tema hídrico, enfatizó la urgencia de garantizar el acceso universal al agua, así como ordenar su gestión para asegurar su disponibilidad tanto para consumo humano como para actividades productivas. Asimismo, destacó la meta de alcanzar una inversión nacional de 6 billones de pesos entre 2026 y 2030, destinada a infraestructura estratégica.

En seguridad, reconoció avances en la reducción de delitos de alto impacto, aunque llamó a redoblar esfuerzos para erradicar la extorsión y el cobro de piso. En paralelo, resaltó la aprobación de reformas para fortalecer el combate a los feminicidios, alineadas con una política nacional de protección a las mujeres.

La Convención “Construyendo Baja California” se posiciona así como un espacio plural de diálogo y construcción de acuerdos, orientado a traducir las prioridades nacionales en acciones concretas que impacten directamente en la calidad de vida de la población.