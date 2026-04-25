Detienen a hombre que intenta matar a su pareja por una presunta infidelidad en Nuevo León

Un hombre que intentó matar a su esposa a quien acusó de infidelidad fue detenido por policías de Monterrey, Nuevo León.

El caso de violencia familiar con intento de feminicidio se registró en una vivienda de la colonia Mitra Dorada.

El presunto fue identificado como Brian Dalí H, de 39 años, quien habita junto a su pareja en el domicilio ubicado en San José y No Relección en el mencionado sector.

Los uniformados realizaban un recorrido de vigilancia por la zona cuando observaron a una mujer que les pedía auxilio.

Agentes de Monterrey capturaron a Brian Dalí H, de 39 años, tras intentar agredir con un cuchillo a su pareja en la colonia Mitra Dorada. Especial

Tras entrevistar a la víctima, de 30 años, ésta les dijo que estaba en su vivienda cuando arribó su pareja enojado reclamando que le había sido infiel.

Narró que entonces, el hombre tomó un cuchillo de unos 30 centímetros y le gritó que la iba a matar por lo que salió a pedir ayuda, mientras que un hermano de ella trataba de tranquilizarlo.

Los oficiales lograron la captura del presunto agresor a quien le aseguraron el arma blanca.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.