Entre diálogo y paz, la visita de Parolin reaviva expectativa por el papa en México

Ante la anunciada llegada a México del cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) afirmó que la visita representa una oportunidad para fortalecer el diálogo entre el Gobierno federal, la Iglesia católica y el Vaticano, así como para impulsar los esfuerzos de construcción de paz en el país y reiterar la invitación al papa León XIV para visitar territorio mexicano.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, el secretario general de la CEM, monseñor Héctor Mario Pérez, explicó que la presencia del segundo funcionario más importante del Vaticano responde a una invitación realizada por el Gobierno de México, aprovechando un viaje previo del cardenal Parolin a Guatemala.

"Estamos muy agradecidos con él, con la Santa Sede, que aceptó una invitación al diálogo de parte del Gobierno federal. Tiene dos fines: crear o fomentar la cercanía con el Gobierno y el diálogo que siempre tenemos que tener, y escuchar también de parte de la Iglesia los esfuerzos de paz que estamos tratando de aportar a nuestro pueblo mexicano", señaló.

La agenda del cardenal contempla reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum; con autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores; con la dirigencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano; y con representantes del Diálogo Nacional por la Paz, además de presidir una misa en la Basílica de Guadalupe. CEM destaca relación de respeto con el Gobierno

Sobre la relación entre la Iglesia católica y el Gobierno mexicano, monseñor Pérez sostuvo que prevalece un ambiente de respeto institucional y apertura al diálogo, dentro del marco de la laicidad del Estado.

"El principal valor es el respeto. Cada uno tenemos una responsabilidad distinta... considero que es una relación abierta al diálogo y también con respeto, sabiendo que hay una laicidad que nos marca claramente que son dos objetivos distintos en cada instancia", expresó.

No obstante, consideró que existen desafíos en materia de libertad religiosa y de conciencia, particularmente cuando ministros religiosos o personas de distintas confesiones expresan públicamente posturas relacionadas con valores o convicciones derivadas de su fe.

"Cada vez vemos más amenazas a la libertad de conciencia... cuando algún pastor, algún sacerdote o algún obispo expresa su convicción sobre los valores de la familia o de la persona, ha recibido amenazas y demandas. Vemos que no todos aceptan que la libertad religiosa debe ser para todos", afirmó. Violencia también alcanza a la Iglesia

El secretario general del Episcopado reconoció que sacerdotes, religiosos y obispos también enfrentan las consecuencias de la violencia que vive México.

"La inseguridad que vemos en algunas regiones del país nos afecta. Nos ha afectado y nos sigue afectando, pero eso no nos amedrenta. Somos parte del pueblo y vivimos lo que el pueblo está viviendo", dijo.

Indicó que, aunque la mayoría de las agresiones contra integrantes de la Iglesia responden al contexto general de inseguridad, existen casos en los que las amenazas buscan inhibir las denuncias sobre corrupción, violencia o cobro de piso.

"La voz profética de la Iglesia, que denuncia la corrupción, que denuncia la violencia y el cobro de piso, incomoda. En algunos lugares, por prudencia, necesitamos bajar la voz un poco; sin embargo, no quitamos el dedo del renglón", sostuvo.

Monseñor Pérez recordó casos como los asesinatos de los jesuitas en Cerocahui y del sacerdote Marcelo Pérez, además de amenazas y agresiones contra obispos y sacerdotes en distintas regiones del país. Esperan visita del papa León XIV

Uno de los principales objetivos de la visita del cardenal Parolin será transmitir al papa León XIV el interés de la Iglesia mexicana para que realice una visita pastoral al país.

El secretario general de la CEM aseguró que el Pontífice mantiene un vínculo cercano con México debido a sus múltiples visitas como superior de la Orden de San Agustín y a su devoción por la Virgen de Guadalupe.

"Nuestro anhelo es encontrarnos con él aquí, que él se encuentre con el pueblo mexicano y venga a fortalecer los procesos de reconciliación y paz. Sabemos que tiene el deseo de venir", afirmó.

Añadió que, aunque todavía no existe una fecha definida, el Episcopado confía en que la agenda del Papa permita concretar la visita en cuanto las condiciones lo hagan posible.

"Esperemos que muy pronto esté con nosotros. No quisiera ponerle un mes, pero nuestro anhelo es tenerlo lo más pronto posible", concluyó.