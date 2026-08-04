Profepa rescata pericos y decomisa pieles, cornamentas y taxidermias en tianguis de Hidalgo

Lo que parecía un día normal de ventas en el Tianguis Semanal Ganadero de Actopan, Hidalgo, terminó con un fuerte operativo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que descubrió la comercialización ilegal de especies protegidas y diversos productos elaborados con animales silvestres.

El saldo fue de tres pericos atoleros rescatados, una persona detenida y 28 productos derivados de fauna silvestre asegurados, entre ellos pieles, taxidermias, cornamentas y artículos elaborados con armadillo.

Durante la inspección, realizada el pasado 8 de julio con apoyo de la Policía Municipal, los inspectores encontraron a una persona que ofrecía a la venta tres ejemplares de perico atolero (Eupsittula canicularis).

Al solicitar la documentación que acreditara su procedencia legal, el vendedor no pudo presentarla. Debido a que esta especie está protegida por la NOM-059-SEMARNAT-2010, los ejemplares fueron asegurados de inmediato.

El presunto responsable fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que la Profepa presentó la denuncia penal y el dictamen pericial correspondiente.

Durante el recorrido también fueron localizados productos elaborados con fauna silvestre sin documentos que acreditaran su origen legal. Cortesía

El mercadito escondía mucho más que pericos

La sorpresa no terminó ahí. Durante el recorrido también fueron localizados otros dos puestos donde se comercializaban productos elaborados con fauna silvestre sin documentos que acreditaran su origen legal.

Entre los objetos asegurados se encontraron:

12 cornamentas completas de venado cola blanca.

12 cornamentas completas de venado cola blanca. 8 llaveros fabricados con cornamenta.

Una bolsa elaborada con concha de armadillo.

Una concha de armadillo.

Una taxidermia de aguililla.

Una piel de martucha.

Una piel y una pata de mapache.

Una piel de coyote.

Una pata de venado.

Todos estos artículos fueron asegurados de manera precautoria mientras la autoridad desarrolla los procedimientos administrativos correspondientes.

Un operativo de la Profepa en un tianguis de Actopan terminó con aves protegidas rescatadas, una persona detenida y el aseguramiento de decenas de productos. Cortesía

¿Qué pasó con lo asegurado?

Los tres pericos atoleros fueron trasladados a una Unidad de Rescate en Pachuca, donde recibirán atención especializada antes de definir su destino. En tanto, los productos decomisados permanecerán bajo resguardo de la Profepa.

Derivado de lo anterior, la dependencia federal informó que continuará realizando inspecciones en tianguis, plazas y mercados donde existan reportes sobre la venta ilegal de ejemplares o productos derivados de la vida silvestre.

El objetivo es frenar el tráfico de especies protegidas y evitar que animales y sus derivados sigan comercializándose fuera de la ley.