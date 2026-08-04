Sheinbaum exigirá a EU devolver a México los bienes incautados al narcotráfico

El gobierno de México mantendrá su política de exigir al gobierno de los Estados Unidos que reintegre al país los recursos que sean decomisados al crimen organizado, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Para que quede muy claro, todo lo que sea benéfico para el pueblo de México, esa es nuestra función y nuestra tarea. Si hay incautación de bienes a cualquier narcotraficante o delincuente de cuello blanco que está en Estados Unidos, vamos a solicitar que sea entregado a México en el marco de las leyes, porque el principal daño se ejerció aquí y lo que se determina en el marco de las leyes de colaboración”, expuso Sheinbaum Pardo.

Detalló que la estimación de 15 mil millones de dólares que presuntamente posee Ismael El Mayo Zambada es una estimación del gobierno de los Estados Unidos, no de la administración que ella encabeza.

“A ver si la próxima vez que viene el gabinete o si la fiscal (Ernestina Godoy) puede venir publicar qué significa esos 15 mil millones de dólares porque no es que ya los tengan identificados es una estimación del daño que pudo haber provocado El Mayi Zambada durante todo el periodo que ejerció como delincuente que fue parte del tráfico de drogas.

“Entonces, es una estimación de la Fiscalía o del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no significa que ya los tengan identificados”, explicó la presidenta.

Destacó que en el caso del lavado de dinero en que incurrió Genaro García Luna, ya le fueron restituidos a México medio millón de dólares que se le incautaron al ex director de seguridad del gobierno mexicano en tiempos de Felipe Calderón

“Y en todos esos casos se solicita si hay incautación que sea entregado. Vamos a traer a Omar Reyes, que es el titular de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), porque acaban de ser recuperados 500 mil dólares del caso García Luna, que los vamos a dedicar además a algo particular”, insistió.