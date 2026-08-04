Taclean a Don José por falta de folio y no  llega a la meta; adiós al maratón en CDMX 

José Julio Mendoza estaba a unos dos metros de cruzar la meta cuando un integrante del staff le cerró el paso y lo derribó. El corredor de la tercera edad terminó en el pavimento con una lesión en el hombro y no podrá competir en el Maratón de la Ciudad de México que había preparado durante semanas.

La escena ocurrió durante la Carrera de Colores de Huamantla, Tlaxcala. Mendoza había completado prácticamente todo el recorrido cuando el trabajador se interpuso en su camino.

Las imágenes del momento muestran cómo un hombre identificado como Ricardo Romano Corona, integrante de la organización, bloquea el paso del corredor y lo derriba cuando estaba a punto de llegar a la meta.

Mendoza cayó de espaldas sobre el pavimento.

Alrededor, corredores y asistentes se acercaron para auxiliarlo. Otros reclamaron al personal del evento por la forma en que se impidió el paso al adulto mayor.

Después de la caída, José Julio Mendoza recibió atención médica y se sometió a estudios debido a la lesión que sufrió en el hombro.

El golpe no solo puso fin abruptamente a su participación en la carrera. También modificó sus planes deportivos para las siguientes semanas.

El corredor informó que la lesión le impedirá competir en el XLIII Maratón de la Ciudad de México, programado para el 30 de agosto de 2026, donde tenía previsto participar en la categoría de veteranos plus.

Mendoza también pidió que la persona responsable cubra los gastos médicos derivados del incidente.

Ya he dialogado con los familiares del muchachón y están en la mejor disposición de ayudarme”, dijo José Julio Mendoza, quien además agradeció el apoyo y se comprometió a no presentar una denuncia.

Había entrenado para la carrera, pero no tenía folio

La historia comenzó días antes de la caída.

José Julio Mendoza, corredor veterano con experiencia en más de 55 competencias deportivas, intentó inscribirse en la Carrera de Colores de Huamantla.

El problema fue que los folios disponibles ya se habían agotado.

A pesar de no contar con una inscripción oficial, Mendoza decidió realizar el recorrido. Había entrenado durante semanas y quería completar la distancia como parte de su preparación física.

Según su testimonio, avanzó junto con otros participantes y llegó prácticamente hasta el final del circuito.

Fue entonces cuando ocurrió el incidente.

El momento del “tacleo” frente a la meta

Cuando Mendoza estaba aproximadamente a dos metros de cruzar la línea final, un integrante del staff se colocó delante de él.

El corredor no pudo continuar.

El trabajador bloqueó su paso y lo empujó hasta hacerlo caer.

La acción quedó registrada en video y rápidamente generó indignación entre asistentes y usuarios de redes sociales, debido a que el corredor era un adulto mayor que se encontraba a punto de completar el recorrido.

Las imágenes permitieron identificar al trabajador como Ricardo Romano Corona, integrante de la organización.

La polémica llevó al gobierno municipal de Huamantla a pronunciarse sobre el caso.

El presidente municipal, Salvador Santos Cedillo, aseguró que los hechos serán investigados y afirmó que no habrá protección para ninguna persona involucrada.

“Lamento profundamente las imágenes que han circulado y, como persona y como presidente municipal, rechazo cualquier acto que ponga en riesgo la integridad de alguien, mucho más cuando se trata de una persona adulta mayor”, señaló en redes sociales.

El alcalde también aclaró que el Ayuntamiento no estuvo a cargo de la organización de la carrera.

De acuerdo con su explicación, la organización y operación del evento correspondieron a la empresa privada Zona T, mientras que el gobierno municipal únicamente proporcionó apoyo institucional y logístico.

“Si existió una agresión, una falta o un delito, deberá investigarse y quien resulte responsable tendrá que responder conforme a la ley. Estamos dispuestos a colaborar con las autoridades y entregar toda la información que sea requerida”, agregó.

También solicitaremos a la empresa organizadora que revise seriamente la actuación de su personal y fortalezca sus protocolos. Quien organice una actividad en Huamantla debe tratar con dignidad y respeto a todas las personas”, finalizó.

Comunicado de la Feria de Huamantla. Especial

Zona T ofrece disculpas y anuncia revisión

La empresa encargada de la organización reconoció que durante la aplicación de los protocolos para controlar el acceso a la meta ocurrieron conductas inapropiadas.

Zona T ofreció una disculpa pública por lo sucedido y anunció una revisión interna de sus procedimientos.

La empresa señaló que buscará fortalecer los protocolos para evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse durante futuros eventos deportivos.

Ricardo Romano Corona, señalado como el integrante de la organización que derribó a Mendoza, publicó posteriormente un mensaje en el que asumió la responsabilidad por su actuación y ofreció disculpas a las personas afectadas.

La disculpa se produjo después de que el video del incidente comenzara a circular y provocara cuestionamientos sobre la manera en que se aplicaron las reglas de acceso a la meta.