Incendio en PepsiCo de Matamoros fue provocado: Fiscalía de Tamaulipas; descarta nexo con crimen organizado

El incendio registrado la madrugada del pasado 27 de julio en el área de maniobras de la empresa PepsiCo (Sabritas) en Matamoros, Tamaulipas, fue un acto provocado. Así lo confirmó este martes el fiscal general del estado, Jesús Govea Orozco, tras revelarse los resultados del peritaje oficial.

El siniestro, que dejó pérdidas millonarias al destruir al menos 57 vehículos de distribución, ha arrojado detalles inusuales sobre cómo se propagaron las llamas.

¿Cómo ocurrió el ataque a la empresa PepsiCo?

De acuerdo con el análisis colegiado de criminalística y dictaminación de incendios, el ataque fue meticulosamente planeado. Las autoridades identificaron la siguiente mecánica de los hechos:

Múltiples focos: Se detectaron tres puntos de origen del fuego. Por su ubicación y trascendencia, los peritos determinaron que no se produjeron de manera simultánea.

Tiempo de ejecución: Las cámaras de videovigilancia captaron a por lo menos una persona ingresando a las instalaciones, quien habría tardado aproximadamente 10 minutos en consumar el ataque.

El fuego, que presuntamente fue avivado por la grasa de las propias frituras, consumió al menos 57 camionetas de distribución. Alfredo Peña

Dificultad en la identificación: Aunque el video confirma la intrusión, la calidad del material aún no permite identificar plenamente al sujeto, por lo que las autoridades ya buscan grabaciones en zonas aledañas.

"Desafortunadamente no se puede apreciar; al menos una persona ingresó, pero no se tiene suficiente material de imágenes o videos que nos pueda indicar algo hasta el momento", declaró el fiscal Govea Orozco.

Frituras de Sabritas: el inusual acelerante del fuego

Uno de los hallazgos más sorprendentes de la investigación es el método que utilizó el perpetrador para iniciar y propagar el incendio.

El fiscal detalló que es muy probable que se haya utilizado un encendedor de cocina. Sin embargo, la rápida expansión de las llamas se debió a que el fuego se avivó con el propio producto que la empresa distribuye: las frituras.

Debido a su alto contenido de grasa, sodio y otros químicos, las botanas actuaron como un potente material inflamable y acelerante, lo que borró las evidencias sólidas del material primario con el que se inició el fuego y provocó que las llamas devoraran decenas de unidades en cuestión de minutos.

El cuerpo de bomberos desplegó varias unidades para evitar que el fuego se propagara a la totalidad de la flotilla de la empresa. Alfredo Peña

Descartan vínculos con el crimen organizado

Ante la magnitud del ataque, una de las principales líneas de investigación apuntaba a una posible extorsión o ataque del crimen organizado, situación que ha sido descartada por la Fiscalía de Tamaulipas.

Las autoridades basan esta conclusión en las indagatorias y en las entrevistas directas con los trabajadores del centro de distribución.

"No existe una motivación de estos hechos, conexiones o conductas de la delincuencia organizada" subrayó Govea Orozco.

El común denominador en los testimonios de los empleados es que son ajenos a los hechos y no han sido víctimas de amenazas ni coacciones.

Actualmente, la Fiscalía continúa trabajando en nuevas hipótesis para esclarecer el verdadero motivo detrás del incendio, esperando anunciar avances importantes en los próximos días.