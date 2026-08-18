“La visa no define a un mexicano”: Sheinbaum responde a EU por caso López Beltrán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la eventual cancelación de la visa estadunidense a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, no representa un conflicto entre los gobiernos de México y Estados Unidos, al considerar que se trata de una decisión de carácter individual.

Durante su conferencia mañanera de este martes 18 de agosto, la mandataria señaló que una visa no determina la condición ni el valor de una persona mexicana y sostuvo que, si existieran elementos para investigar un posible delito, las autoridades deberían presentar pruebas.

La visa no define a un mexicano o a una mexicana”, afirmó Sheinbaum, quien agregó que si Estados Unidos decide retirar una visa, se trata de una determinación de ese país.

La jefa de Estado también informó que no ha tenido comunicación con Andrés López Beltrán y afirmó que el gobierno de México no cuenta con pruebas que lo vinculen con algún delito.

Aunado a lo anterior, recordó que en otros casos su administración ha solicitado a autoridades estadunidenses la detención de personas, pero algunas peticiones no han prosperado debido a la falta de elementos probatorios.

Sheinbaum Pardo consideró que el caso de la visa forma parte de una disputa política de algunos sectores de Estados Unidos con el proyecto que encabeza su gobierno. Sin embargo, descartó que la situación implique un rompimiento en la relación bilateral.

Esto de las visas es parte de eso. ¿Esto representa un rompimiento con Estados Unidos? No”, sostuvo.

La mandataria también relacionó el tema con el proceso electoral estadunidense y advirtió que México no debe convertirse en un asunto utilizado con fines políticos durante las elecciones de ese país.

Por otra parte, Sheinbaum explicó que su gobierno no ha solicitado información a la Embajada de Estados Unidos ni al Departamento de Estado sobre cuántas personas mexicanas han perdido sus visas o las razones de las cancelaciones.

Precisó que, de acuerdo con la postura de las autoridades estadunidenses, la expedición o revocación de una visa corresponde a una relación individual entre el solicitante y el gobierno de Estados Unidos, por lo que no constituye un asunto de Estado.

Finalmente, la presidenta cuestionó que partidos de oposición utilicen el caso de López Beltrán como argumento político y sostuvo que lo hacen ante la falta de un proyecto propio.