Violento papá “corre” al maestro tras pelea en secundaria

Un caso más de violencia afuera de una escuela secundaria en la Ciudad de México se hizo viral, ocurrió en el plantel 277 ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza.

La pelea pudo haber pasado por una más como muchas que ocurren recientemente, pero destacó porque se supo que un maestro de Deportes trató de separar a las adolescentes, pero al parecer el padre de una de ellas, un sujeto violento, se lo impidió y el dijo que era de la Unión Tepito, señala @c4jimenez en sus redes sociales.