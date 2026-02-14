Cría de ballena jorobada es atropellada por embarcación en Bahía de Banderas, Nayarit

Una cría de ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), de apenas unos días de nacida fue atropellada por una embarcación en la zona norte de Bahía de Banderas, Nayarit.

La organización Nado por las Ballenas A. C., denunció en redes sociales que lo ocurrido es devastador, debido a que el ballenato presenta "12 cortes profundos de piel y tejido adiposo. Las heridas son frescas; el impacto ocurrió aquí mismo. Una crisis que recorre todo el Pacífico”.

Destacó que las probabilidades de que una cría sobreviva con 12 cortes profundos son muy bajas.

“Una infección o el dolor extremo pueden terminar con su vida en cualquier momento. Hoy, su única esperanza es que su sistema inmunológico logre una batalla heroica. Ponte en la aleta de una ballena”, señaló

Una cría de ballena jorobada sufrió 12 cortes profundos tras ser atropellada por una embarcación en Bahía de Banderas, Nayarit. Cortesía

Nado por las Ballenas A. C., explicó que la bahía es su guardería, el lugar donde vienen a tener a sus crías. “No permitas que la prisa o la irresponsabilidad terminen con ella”.

Detalló que lamentablemente, el acoso y la alta velocidad de las embarcaciones no son exclusivos de Bahía de Banderas.

“Esta tragedia se repite una y otra vez en los puntos más importantes de nuestro litoral: Los Cabos, Rincón de Guayabitos, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Acapulco, Puerto Escondido y gran parte del Pacífico Mexicano”, advirtió.

La organización de la sociedad civil indicó que la falta de sentido común y de ética al navegar se ha convertido en el peor enemigo de las especies.

“Los atropellamientos de tortugas, mantarrayas, tiburones ballena, delfines e inmensas ballenas (adultas y crías) son cada vez más comunes. La Ley es clara (No es una sugerencia)

La ballena jorobada está protegida por leyes federales que todos estamos obligados a conocer y respetar:

NOM-059-SEMARNAT-2010: Catalogada bajo "Protección Especial". Dañarlas es un delito.

NOM-131-SEMARNAT-2010: Establece las reglas de seguridad y distancias para el avistamiento. ¡La velocidad en zonas de crianza mata!”, subrayó.

Nado por las Ballenas A. C., pidió a la ciudadanía alzar la voz y denunciar cualquier embarcación que esté acosando o navegando a exceso de velocidad a través de www.profepa.gob.mx La denuncia puede realizarse de manera anónima.